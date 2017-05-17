Высший совет «Единой России» во вторник решал, что делать с молодежью, которая внезапно решила ходить на оппозиционные митинги. Идей, как обычно, не слишком много: привлекать лидеров общественного мнения (в данном случае — популярных ютюберов), да организовывать движуху за госсчет.

Скорее всего, конечно, ничего из затей ЕР не выйдет: на съезды и мероприятия будут приезжать те же самые несколько сотен человек, реклама «правильной» политической позиции будет выглядеть настолько неуклюже, что лучше бы ее вообще не было.

А действительно важные вещи, такие как уровень безработицы среди молодежи и наличие социальных лифтов, все равно вне зоны контроля «Единой России» и даже внутриполитического блока АП.