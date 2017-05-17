В России могут запретить показывать по телевизору сцены распития спиртного в фильмах, сериалах и передачах с 6 до 23 часов. Соответствующее предложение содержится в письме Центра разработки национальной алкогольной политики, направленном на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Мы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается дополнить статью 4 ФЗ «О средствах массовой информации» (недопустимость злоупотребления свободной массовой информации) нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах», – говорится в письме, опубликованном на сайте Центра.

В документе уточняется, что по телевидению не стоит показывать распивать крепкие напитки «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». Эксперты полагают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного «следует воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».

Авторы письма просит поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть их предложения, так как ожидают, что предложенные ими меры помогут снизить масштабы потребления спиртного среди россиян. Причем, как утверждают СМИ, Госдума и Общественная палата пообещали поддержать данные поправки.

Напомним, в России в настоящее время уже запрещена реклама алкоголя в интернете. На телевидении и радио допускается реклама только отечественного вина и шампанского и только с 23:00 до 7:00, а в печатных СМИ подобную рекламу нельзя публиковать на первой и последней страницах или полосах, а также на обложке.

Прокомментировать идею подобного запрета для «Полит.ру» согласился Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». По его оценке, оно не имеет практической ценности, так как запрет показа подобных сцен не приведет к снижению спроса на спиртное.

«Это глупо, полная глупость. Кстати, могу назвать и другие подобные публикации. Буквально на днях было опубликовано исследование (ну, понятно, что некоторые ученые удовлетворяют свой интерес за государственный счет) влияния советских кинофильмов на рост алкоголизации населения. В нем столько же смысла. То и другое – простите, бред. Никто даже рассматривать это предложение не будет и никуда дальше оно не пойдет. Уверен, дело вообще ни до каких чтений в Госдуме не дойдет.

Если бы вдруг каким-то чудом подобный закон приняли, это никак не сказалось бы на потреблении алкогольных напитков», – убежден Вадим Дробиз.

По его словам, даже запрет рекламы алкоголя на телевидении и в интернете не имел большого смысла, как показал опыт.

«Это тоже было бессмысленно, потому что реклама сегодня – это информация. На протяжении нескольких десятилетий реклама не сподвигает человека на потребление продукта в целом. Можно хоть каждый день ему рассказывать про алкоголь, это ничего не изменит в смысле размеров спроса. Сегодня реклама (особенно последние 30-40 лет, когда идет конкуренция не между продуктами, а между брендами) способствует покупке потребителем конкретного бренда. Реклама – давно уже не «двигатель торговли», реклама – двигатель бренда, это уже признано всеми.

Так что выдвинутая инициатива… Ну, ее авторам тоже надо пиариться, и это действие – из области пиара. Здравого же смысла в этом нет, хотя запрет на product placement (неявную, скрытую рекламу в играх, фильмах, книгах, видеоклипах – прим.ред.) с рекламой конкретной марки с многократной ее демонстрацией давал определенный эффект. Но, опять-таки, для бренда, а не для спроса в целом.

Кстати, сейчас это реже отмечается, а лет 10-15 назад было широко распространено. Особенно охотно тогда украинцы рекламировали в фильмах свою водку «Хортица», «Немиров»…

Вообще сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда антиреклама, как и реклама, в смысле влияния на спрос на товар какой-то группы в целом может действовать почти столь же эффективно или даже менее эффективно, чем отсутствие рекламы. Я был в Австралии некоторое время назад, когда там начали на пачках сигарет печатать изображение пораженных раком органов. Эффект от этого был и до сих пор остался нулевым. И хотя и другие страны взяли потом этот принцип на вооружение, результат был таким же.

Тогда австралийцы (а у них традиционно сильны общественные организации) стали выпускать обезличенные пачки сигарет, на которых практически ничего не написано. Это тоже ничего не дало. А вот в Европе – кажется, по Франции, – когда с полгода назад ввели продажу таких же «обезличенных» пачек сигарет, продажи сигарет в целом даже выросли примерно на 2,5%.

Так что, возвращаясь к теме, должен повторить: смысла в запрете показа нет никакого, если не считать пиара для организации, которая это предложила. Ну, известно ведь, что борьба с алкоголем, борьба с табаком – это тоже бизнес, как и их производство. Но что касается практического эффекта для всех, то хорошего тут не было. Кроме роста употребления наркотиков и суррогатного алкоголя ни одна антиалкогольная кампания в мире не вызвала ничего», – заключил Вадим Дробиз.

Сходное мнение высказал Роман Алёхин, основатель маркетинговой группы «Алёхин и партнёры». Отвечая на вопросы «Полит.ру», он сказал: «Эта мера никак не влияет на потребление алкоголя, но может повлиять на качество продуктов кинематографа.

Если мы говорим о пропаганде, то необходимо изучать советский опыт, так как именно советская пропаганда была одной из лучших, хотя там и не запрещали демонстрировать алкоголь и сигареты. Однако советские фильмы пропагандировали культуру потребления всего – в них пить и курить могли и положительные герои, но именно пьянство и чрезмерное курение показывалось как негативный фактор, приводящий к деградации, снижению дохода и социальной позиции.»

По его оценке, для достижения нужного эффекта следовало бы действовать иначе.

«Я считаю, что к снижению потребления алкоголя приведёт не борьба и запреты, а пропаганда здорового образа жизни. Необходимо показывать положительные эффекты от пробежек, фитнеса, правильного питания, скандинавской ходьбы, нахождения на свежем воздухе и т.д. И в фильмах лучше не удалять сцены потребления алкоголя, а противопоставлять в сюжете альтернативу в виде ЗОЖ», – высказал мнение Роман Алёхин.

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Добавим, что российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев также посчитал Дею непродуманной. «Я не представляю, какие напитки употребляют люди, которым в голову приходят такие идиотские идеи. И меня удивляет, почему Госдума и Общественная палата, даже не вникнув в суть вопроса, решили поддержать этот законопроект. Мне интересно, что они будут смотреть в Новый год, как поступят с «Иронией судьбы», что будут делать, когда зрителю снова захочется увидеть «Осенний марафон». Эта безумная инициатива совершенно непродуманна», – приводит слова режиссера телеканал «360».

Звягинцев вырази надежду, что Госдума и Общественная палата передумают поддерживать это предложение.