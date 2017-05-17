Цены на нефть в среду начали снижаться. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent продавались на Лондонской бирже на 0,79% дешевле, чем во вторник, по $51,24 за баррель. Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) просели на 0,92% до $48,21 за баррель.

До этого почти неделю нефть дорожала. Перелом произошел после публикации отчета по запасам нефти Американским институтом нефти (American Petroleum Institute, API). По последним данным за неделю с 6 по 12 мая запасы нефти в США выросли на 0,882 млн баррелей. Теперь рынок ждет отчета Министерства энергетики США, если данные о росте запасов нефти подтвердятся, то энергоносители, вполне вероятно, продолжат дешеветь.

Трансаляскинский нефтепровод Ted LaBar

В том числе и на запасы нефти, вполне вероятно, будут ориентироваться страны ОПЕК во время переговоров по продлению договора о снижении добычи нефти. Судя по данным Международного энергетического агентства, договор стран ОПЕК и государств-экспортеров нефти не входящих в картель действительно соблюдается, что и приводит к уменьшению огромных запасов нефти, несмотря на рост добычи в Соединенных Штатах.

Правда, запасы сокращаются очень медленно, так что можно скорее говорить о достижении баланса спроса и предложения, а не о дефиците энергоносителей. Даже если действие сделки ОПЕК и других государств-экспортеров о сокращении добычи будет продлена, запасы нефти к концу года будут превышать среднее пятилетнее значение. Слишком сильно подорожать нефть все равно не сможет: потребление в Азии сильно зависит от цены на нефть.

Резервуары Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации Jonathan E. Shaw

Как бы то ни было, хотя аналитики и прогнозируют достаточно устойчивые цены на нефть в краткосрочной перспективе, рубль очень чутко реагирует на все движения на рынках энергоносителей. В среду доллар на Московской бирже подорожал на 20 копеек, а евро — на 30 копеек. Индекс ММВБ потерял 0,25%.

Впрочем, угрозы рублю не стоит преувеличивать. В среду было опубликовано финансовое обозрение Банка России «Условия проведения денежно-кредитной политики», в котором обращается внимание на то, что даже если нерезиденты, зарабатывающие на разрыве между высокими процентными ставками в России и низкими на Западе (carry trade), начнут выводить деньги из России, курс рубля будет достаточно устойчивым. Объем позиций нерезидентов на валютном рынке, согласно данным Центрального банка, сравнительно невелик и редко превышает 5-6 миллиардов долларов, а сейчас покупки ими иностранной валюты даже снизились.

С другой стороны, интерес иностранцев к российскому госдолгу носит относительно устойчивый характер и в долгосрочной перспективе может поддерживать рубль. По данным ЦБ, рубль в первом квартале 2017 года укрепился на 8% благодаря продаже валютной выручки экспортерами, ослаблению доллара, операциям carry trade нерезидентов, а также значительному притоку средств иностранных инвесторов в облигации федерального правительства.