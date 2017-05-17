Новость дня

Кремль не будет требовать от местных властей обеспечения высокой явки в 5 из 16 российских регионов, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. Как сообщили Znak.сom источники, близкие к администрации президента, исключения будут сделаны для Свердловской, Калининградской, Кировской и Ярославской областей, а также для Республики Бурятия.

По мнению экспертов, это связано с тем, что выборы в названных регионах могут пойти по проблемному сценарию – в большинстве из них на победу будут претендовать недавно назначенные врио губернаторов, которые могут столкнуться с противодействием местных элит.

Некоторые эксперты полагают, что администрация президента просто просит проблемные регионы не форсировать явку искусственно, чтобы не напрягать лишний раз их жителей в преддверии запланированных на март 2018 года президентских выборов.

Антиновость дня

Власти Волгограда по результатам обследования состояния частично разрушенного в результате произошедшего вчера взрыва бытового газа жилого дома приняли решение о его частичном сносе, поскольку восстановлению он не подлежит.

Пока предполагается снести третий и четвертый подъезды. Вопрос о дальнейшей судьбе второй части четырехэтажного дома будет решен уже сегодня к вечеру.

По словам главы региона Андрея Бочарова, конструкция дома был подвергнута изменениям арендаторами помещений. "Некоторые арендаторы увеличили свои торговые площади за счет внутренних строений. Кроме того, было проведено несанкционированное углубление фундамента на один метр", - сказал губернатор. При этом, по его словам, часть перепланировок была узаконена судом.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержаны трое подозреваемых.

Сегодня же стало известно, что семьям погибших в результате взрыва власти Волгограда перечислят по миллиону рублей. Мэрия также возьмет на себя похоронные расходы.

Непонятная новость дня

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о заморозке проекта по укреплению демократической стабильности в Чечне. Как следует из доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год, проект заморозили из-за того, что все заявленные в нем задачи были выполнены.

Виды г. Грозный / Ummahweb.net

«Проект по укреплению демократической стабильности в Чеченской Республике Российской Федерации фактически оказался замороженным ввиду того, что первоначально поставленные задачи были выполнены, и в настоящее время он требует переформатирования с акцентом на усиление его социально-экономического аспекта в масштабе Северного Кавказа», — говорится в докладе.

Проект укрепления демократической стабильности в Чечне был одним из четырех проектов, по которым аппарат российского омбудсмена работал совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Советом Европы.

Ассорти

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил за предоставление властям субъектов федерации права взимать плату за проезд по отдельным региональным дорогам.

Губернатор уточнил, что речь идет о дорогах, имеющих важное значение для региона, на которые ложится дополнительная нагрузка в связи с открытием платных федеральных трасс и введением системы «Платон».

«Может быть, мы тоже должны были бы получить право взимать какую-то плату для того, чтобы эти дороги поддерживать в нормативном состоянии. Пока мы такой возможности не имеем», — сказал Артамонов на форуме «Дорожное строительство в России».

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Ярославль обзавелся собственным гимном. Депутаты муниципалитета утвердили в этом качестве посвященную Ярославлю песню Александры Пахмутовой «Город-князь», написанную в 1996 году на слова Николая Добронравова.

Впервые в качестве официального гимна песня прозвучит в День города - 27 мая.

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В Томске сегодня стартовал российский этап чемпионата мира по робототехнике и футболу среди роботов RoboCup Russia Open-2017. Название RoboCup — сокращение от "Robot Soccer World Cup" (Чемпионат по футболу среди роботов) - это международные соревнования среди автономных роботов-футболистов. В российском этапе принимают участие 138 команд из Томской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской области, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Иркутска.

Чемпионата мира по робототехнике и футболу среди роботов RoboCup Russia Open-2017 /tusur.ru

RoboCup Russia Open-2017 проходит в двух лигах: Junior по дисциплинам «футбол роботов», «роботы-спасатели», «театрализованные представления с роботами», а также «CoSpace Rescue» (создание универсального софта для виртуального и для реального робота) и «Rescue Maze» (роботы в автономном режиме находят и спасают пострадавших при прохождении лабиринта с препятствиями).

Соревнования по футболу среди роботов проводятся с 1993 года. По задумке организаторов, к середине 21 века команда полностью автономных человекоподобных роботов-футболистов должна выиграть футбольный матч, соблюдая правила FIFA, у победителя человеческого чемпионата мира.