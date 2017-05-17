Право россиян на самооборону может быть расширено – им разрешат защищать свои дома от нападения даже с помощью оружия. Соответствующий законопроект, подготовленный членом Комитета Совета Федерации по экономической политике Антоном Беляковым, внесен на рассмотрение Государственной думы.

О внесении документа, предлагающего поправки в статью 37 Уголовного кодекса РФ, сообщила «Парламентская газета». Законопроект зарегистрирован в электронной базе нижней палаты парламента.

В документе содержится предложение не считать причинение обороняющимся вреда нападающему преступлением, если тот незаконно вторгся в пределы частной собственности жертвы или любое помещение, занимаемое обороняющимся на законных основаниях. Также действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

«Наши граждане не должны бояться защищать себя, свой дом, жизнь и здоровье своих близких. Они должны иметь полное право на самооборону, в том числе с использованием оружия», – так объяснял Беляков свое предложение. По словам сенатора, ситуация, когда граждане, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, становятся субъектами уголовного преследования, не является правильной.

Он подчеркнул, что во многих, если не в большинстве случаев у жертв «нет возможности незамедлительно обратиться в полицию, и они вынуждены рассчитывать только на свои силы», однако в настоящее время действия оборонявшегося изначально трактуются как преступные. Эти положения Уголовного кодекса, убежден сенатор, требуют изменения.

По мнению экспертов, опрошенных журналистами радиостанции «Коммерсантъ FM», подобные поправки могут иметь исключительно положительный эффект. По их словам, «псевдогуманное отношение к посягателям», которое существует в России сейчас, неуместно, и есть смысл наделить граждан правом защищаться от вторжения, применяя оружие и не беспокоясь о том, какой вред они причинили нападающим. Подобный законопроект мог бы сыграть серьезную профилактическую роль, полагают юристы.

Орудия самозащиты Khaled Abdelmoumen

Напомним, предложения такого рода высказывались и ранее, однако до сих пор эти идеи не встречали столь значительного отклика, чтобы законодательство в этом вопросе было изменено. Между тем большинство юристов полагает, что подобные изменения не привели бы к росту числа преступлений.

Опасения по поводу принятия таких поправок, тем не менее, высказал адвокат Анатолий Кучерена, выступавший защитником в ряде резонансных дел о якобы имевшем место превышении необходимой самообороны при нападениях. «Закон сегодня позволяет применять насилие по отношению к человеку, который нападает, вплоть до его убийства – если человеку[, на которого нападают,] реально угрожает опасность», – сказал он журналистам радиостанции.

Обсуждая утверждение, будто закон все же может счесть действия обороняющегося преступлением, если не будет доказано, что опасность существовала, Кучерена заметил, что закон дает возможность доказать невиновность обороняющего, если в должной мере обращать внимание на его правоприменение.

Прокомментировать эту инициативу для «Полит.ру» согласился Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. По его оценке, в настоящее время существует необходимость в изменении норм российских законов, касающиеся пределов необходимой самообороны, так как в ныне действующей их редакции граждане фактически ограничены в праве обороняться. Предложенный же вариант мог бы улучшить ситуацию в случае, если такой закон будет принят.

«Такие нормы в российском законодательстве действительно нужны, поскольку сейчас самооборону часто трактуют изначально как преступление, и людям приходится усиленно доказывать, что они защищали себя, даже если этого не требуется из обстоятельств дела. Это, по сути, ограничивает право граждан Российской Федерации на самооборону.

Митинг в поддержку права на самооборону. Москва, 8 июня 2013

Сейчас к необходимой обороне применяются требования, согласно которым причинение вреда нападающему должно соответствовать степени и характеру опасного посягательства. Введение нормы, которая будет защищать право лица на применение обороны только на основании факта проникновения в жилое помещение очень важно, поскольку позволит впоследствии не доказывать, что проникший представлял реальную угрозу – любое проникновение в жилое помещение расценивается как угроза, и никаких дополнительных оснований для самозащиты в таком случае быть не должно.

В настоящее время если обороняющийся применяет оружие более серьезное, нежели у нападавшего, его с высокой долей вероятности привлекут к уголовной ответственности. Это несправедливо, так как в момент нападения трудно оценить психологически степень опасности и вид применяемого орудия совершения преступления», – пояснил Владимир Старинский.

По его мнению, «соблюдение баланса возможностей применения оружия в данном случае неуместно». «У нападавшего всегда больше шансов сломить волю потерпевшего или причинить ему вред здоровью в силу фактора внезапности», – подчеркнул Старинский.

Добавим, что ранее члены Общественной палаты также предложили исключить из уголовного законодательства понятие «превышение допустимой самообороны». Это предложение было сделано в августе 2016 года, вскоре после того, как та же Общественная палата предупредила женщин, что за превышение пределов самообороны при нападении насильника им может грозить уголовная ответственность.

Между тем еще 2015 году, по сообщению СМИ, Верховный суд России подтвердил право россиян на самооборону любыми доступными способами.