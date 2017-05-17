Топ новостей 17 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин заявил о политической шизофрении в США, вышла на свободу информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, а Евросоюз утвердил безвизовое соглашение с Украиной.

Владимир Путин «политической шизофренией» обвинения в адрес Дональда Трампа в передаче секретных сведений России, отметив, что ситуацию в США под антироссийскими лозунгами «раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди». Президент пообещал предоставить Сенату США записи беседы Трампа с Лавровым.

Путин о русофобии в США:Они или не понимают, что наносят вред своей стране, тогда они просто тупые. Или все понимают, тогда они опасные люди pic.twitter.com/s3TeUH2diH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 мая 2017 г.

"Это очень плохо с его стороны": Лавров смеется над словами Путина о выговоре ему за "сокрытие секретов Трампа" pic.twitter.com/TKOC05TPfR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 мая 2017 г.

Путин готов предоставить Конгрессу США записи всех разговоров Трампа за последние 20 лет, чтобы доказать, что Россия не прослушивала Трампа — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 17 мая 2017 г.

Плакат с портретом Челси Мэннинг / thelibertarianrepublic.com

Челси Мэннинг, приговоренная в 2013 году к 35 годам тюрьмы за передачу секретных материалов WikiLeaks, вышла на свободу. В 2013 году военнослужащий американской армии он передал WikiLeaks сотни тысяч секретных документов. Уже в тюрьме Мэннинг сменил пол и взял имя Челси. В январе 2017 года Барак Обама сократил срок наказания Мэннинг до 30 лет.

Украинская девушка на акции протеста / bigmir.net

Human Rights Watch призвал Петра Порошенко немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране. Правозащитники напомнили, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Между тем российские соцсети проинструктировали украинских пользователей насчет методов обхода блокировки.

На канале «Россия 24» рассказали о методах обхода блокировок сайтов. А Роскомнадзор банит за описание таких методов#видеолентач pic.twitter.com/UbzateawHC — Лентач (@oldLentach) 16 мая 2017 г.

Если Кремль учит украинцев методам обхода блокировок, значит это нужно Кремлю. — pani Walewska (@pani_walewska) 17 мая 2017 г.

Блокировка российских соцсетей в Украине приведет к массовым сокращениям сотрудников ФСБ — Сибиряк (@SiberianMan) 17 мая 2017 г.

Кремль отказался участвовать в обсуждении реновации жилья в Москве. «Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», - отметил Дмитрий Песков. Саму программу он охарактеризовал как «очень крупный, позитивный проект». Между тем Мосгордума приняла сегодня во втором чтении законопроект о дополнительных гарантиях для переселяемых москвичей.

Мэрия рассказывает москвичу про гарантии реновации pic.twitter.com/KlSGrbfRJf — Moscow lawyer (@dvm_Moscow) 17 мая 2017 г.

Председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима. Оно в ближайшее время будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и через 20 дней после публикации вступит в силу.

Президент Европарламента подписал соглашение об отмене виз для жителей Украины. Отметить можно здесь — https://t.co/4DSajLGyTI pic.twitter.com/dJywex0YJR — Aviasales.ru (@aviasales) 17 мая 2017 г.

Вячеслав Володин / duma.gov.ru

Вячеслав Володин сможет контролировать все вносимые в нижнюю палату парламента законопроекты. Законопроект не будет считаться внесенным, пока председатель Госдумы не направит его в профильный комитет. Авторы законопроектов обязаны будут уведомлять фракцию о том, что они его вносят. Поправки позволят быстро отзывать резонансные законопроекты.

Минюст не собирается вносить поправки в статью о многократных нарушениях на митингах (212.1) Уголовного кодекса РФ, так как «постановление Конституционного суда не предполагает обязательной подготовки поправок к проекту», а речь идет о трактовке терминов.

Григорий Березкин намерен после покупки РБК создать на основе своих активов единый холдинг. Ему уже принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro. Сроки завершения сделки пока не разглашаются.

Бедное РБК... Столько лет создавать себе репутацию качественного СМИ, чтобы в итоге оказаться частью холдинга с "Комсомольской правдой" 😢 — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 17 мая 2017 г.

РБК объединят с газетой "Бабушкины рецепты". — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 17 мая 2017 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что проект интернет-поисковика «Спутник» не планируется закрывать. «Этот проект несомненно будет продолжен. В любом случае мы проведем оптимизацию наших расходов»,— отметил он. «Надо честно признаться, что был создан хороший продукт, полноценный комплекс, который включает в себя поисковик и браузер», — сказал президент «Ростелекома».

Дмитрий Медведев на приеме

Центр разработки национальной алкогольной политики предложил принять законопроект о запрете на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов, которую «следует воспринимать как скрытую рекламу». Госдума и Общественная палата пообещали поддержать данные поправки.