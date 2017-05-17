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17 мая 2017, 18:01

Топ новостей 17 мая

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин заявил о политической шизофрении в США, вышла на свободу информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, а Евросоюз утвердил безвизовое соглашение с Украиной.

Путин назвал «шизофренией» обвинения в адрес Трампа в передаче РФ секретов

Владимир Путин «политической шизофренией» обвинения в адрес Дональда Трампа в передаче секретных сведений России, отметив, что ситуацию в США под антироссийскими лозунгами «раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди». Президент пообещал предоставить Сенату США записи беседы Трампа с Лавровым.

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

 
Плакат с портретом Челси Мэннинг / thelibertarianrepublic.com

Челси Мэннинг, приговоренная в 2013 году к 35 годам тюрьмы за передачу секретных материалов WikiLeaks, вышла на свободу. В 2013 году военнослужащий американской армии он передал WikiLeaks сотни тысяч секретных документов. Уже в тюрьме Мэннинг сменил пол и взял имя Челси. В январе 2017 года Барак Обама сократил срок наказания Мэннинг до 30 лет.

Human Rights назвала запрет Киевом российских сайтов ударом по свободе слова

 
Украинская девушка на акции протеста / bigmir.net

Human Rights Watch призвал Петра Порошенко немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране. Правозащитники напомнили, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Между тем российские соцсети проинструктировали украинских пользователей насчет методов обхода блокировки.

Кремль дистанцировался от программы по реновации жилья в Москве

Кремль отказался участвовать в обсуждении реновации жилья в Москве. «Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», - отметил Дмитрий Песков. Саму программу он охарактеризовал как «очень крупный, позитивный проект». Между тем Мосгордума приняла сегодня во втором чтении законопроект о дополнительных гарантиях для переселяемых москвичей.

Европарламент подписал соглашение об отмене виз для украинцев

Председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима. Оно в ближайшее время будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и через 20 дней после публикации вступит в силу.

Володин получит контроль над всеми вносимыми в Госдуму законопроектами

 
Вячеслав Володин / duma.gov.ru

Вячеслав Володин сможет контролировать все вносимые в нижнюю палату парламента законопроекты. Законопроект не будет считаться внесенным, пока председатель Госдумы не направит его в профильный комитет. Авторы законопроектов обязаны будут уведомлять фракцию о том, что они его вносят. Поправки позволят быстро отзывать резонансные законопроекты.

Минюст отказался менять статью о многократных нарушениях на митингах

Минюст не собирается вносить поправки в статью о многократных нарушениях на митингах (212.1) Уголовного кодекса РФ, так как «постановление Конституционного суда не предполагает обязательной подготовки поправок к проекту», а речь идет о трактовке терминов.

Покупатель РБК объединит его с «Комсомольской правдой» и газетой Metro

Григорий Березкин намерен после покупки РБК создать на основе своих активов единый холдинг. Ему уже принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro. Сроки завершения сделки пока не разглашаются.

В «Ростелекоме» опровергли планы закрытия поисковика «Спутник»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что проект интернет-поисковика «Спутник» не планируется закрывать. «Этот проект несомненно будет продолжен. В любом случае мы проведем оптимизацию наших расходов»,— отметил он. «Надо честно признаться, что был создан хороший продукт, полноценный комплекс, который включает в себя поисковик и браузер», — сказал президент «Ростелекома».

В России хотят запретить сцены распития алкоголя по телевизору

 
Дмитрий Медведев на приеме

Центр разработки национальной алкогольной политики предложил принять законопроект о запрете на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов, которую «следует воспринимать как скрытую рекламу». Госдума и Общественная палата пообещали поддержать данные поправки.

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