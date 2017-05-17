В США продолжает разворачиваться новый скандал вокруг администрации американского президента Дональда Трампа. Поводом к нему послужили сообщения крупных изданий о том, что Трамп во время встречи с российскими дипломатами раскрыл некую секретную информацию.

Белый дом, пишет The Atlantic, не отрицает, что некая информация была раскрыта, однако настаивает на том, что ничего не говорилось об источниках, методах или военных операциях, которые и без того не были бы открытыми. Речь шла только об угрозах, касающихся как США, так и России. Тем не менее, отмечает автор, ситуация вызвала у многих представителей американского истеблишмента, а также у некоторых американских союзников, изумление и неприятие. Особенно их впечатлило то, что Трамп решил поделиться со своим геополитическим конкурентом чувствительными подробностями, которые держатся в секрете даже от союзников. По этой причине такой поворот событий воспринимается оппонентами Трампа как очередная ошибка президента и его администрации.

Сергей Лавров с Дональдом Трампом 10 мая 2017 МИД РФ

В другом материале The Atlantic пишет, что под давлением критики Белый дом сосредоточился на том, что раскрытие Трампом информации было совершенно законным. Но эти апологии, по мнению автора, игнорируют главный пункт критики – возможные последствия такого раскрытия. В частности, речь идет о том, что под угрозой могут оказаться источники раскрытой информации. Вопрос в том, кто был источником в данном случае. По версии NY Times и NBC News, источником был Израиль. Израиль – важный союзник США, и эта история пришлась на тот момент, когда отношения между этими двумя странами находятся в неустойчивом положении. Трамп с самого начала позиционировал себя как друга Израиля (противопоставляя себя своему предшественнику Бараку Обаме), но при этом в отношениях сохранялась некоторая напряженность.

Примечательно, что, по некоторым данным, израильская разведка настороженно относилась к Трампу еще задолго до последних событий. Одним из факторов настороженности было то, что США могут начать делиться информацией с Россией, а Россия, в свою очередь, с Ираном. Нынешний скандал выглядит как воплощение этих опасений. Автор также заостряет внимание на том, что он произошел незадолго до визита Трампа в Израиль, запланированного на следующую неделю.

BBC, впрочем, пишет, что, по заявлениям Израиля, сообщения о раскрытии информации не повредили его отношениям с США. В частности, утверждается, что порядок обмена разведданными остается неизменным.

ВМФ США. Антенна /pixabay.com

Wall Street Journal пишет о том, как восприняли эту историю союзники США. Некоторые из них выразили по этому поводу тревогу, несмотря на заверения Белого дома в том, что источники никто не раскрывал. Особенно их настораживают разговоры о том, что Трамп якобы не согласовал раскрытие информации с ее источником. Впрочем, есть и те, кто не стал придавать этому эпизоду большого значения. По мнению некоторых европейских дипломатов, лидеры государств даже при всем желании не могут обменяться такой информацией, которая бы действительно имела решающее стратегическое значение. Также для многих европейских стран гораздо важнее та информация, которую они получают от США, чем та, которой они с ними делятся.