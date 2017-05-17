Вячеслав Володин продолжает укреплять свою власть в Государственной Думе. Теперь парламентарии обсуждают поправки в регламент, в соответствии с которыми без визы спикера Думы законопроекты не будут считаться внесенными. Инициативы депутатов также не будут регистрироваться без уведомления руководства их фракций. Об этом во вторник пишет РБК.

В соответствии с Конституцией, правом законодательной инициативы обладает каждый депутат — то есть достаточно подписи одного парламентария, чтобы внести законопроект на рассмотрение Думы. Часто из-за этого случаются скандалы.

Так, недавно единоросс Владислав Резник внес законопроект, который открывал для страховщиков медицинскую информацию застрахованных. Руководство фракции попросило его отозвать законопроект, но он отказался. Но в думской базе, в которой публикуются все законопроекты (АСОЗД), этот законопроект появился не через пару дней после подписания, как бывает обычно, а более чем через неделю.

Вячеслав Резник www.video-duma.ru

В апреле лидеры четырех думских фракций подписали законопроект о лишении гражданства за террористическую деятельность, но вскоре документ исчез из базы. Через несколько дней законопроект вновь был внесен, но первым подписавшимся уже был Вячеслав Володин.

Тогда же депутаты от ЕР, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев, отозвали законопроект, который разрешал полицейским применять оружие в толпе. Сделали они это по просьбе руководства фракции.

Теперь, если поправки в регламент будут приняты, то законопроект даже не будет считаться внесенным, если автор отзовет его до того, как с документом ознакомится спикер Думы и подпишет его. Также законопроект можно будет отозвать, когда спикер не направил его еще в профильный комитет; когда документ уже попал в профильный комитет; на этапе рассмотрения законопроекта Советом Думы.

Еще одна поправка обязывает парламентария уведомлять руководство своей фракции о подготовленном к внесению проекте. Документ будет зарегистрирован только после того, как депутат сообщит спикеру, что фракция в курсе его инициативы.

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании Анна Исакова / ГД РФ

Формально при этом никто не может запретить депутатам вносить законопроекты — потому что это право закреплено за ними Конституцией. Тем более этого не может делать спикер Государственной Думы, потому что с точки зрения закона он не начальник парламентариев, а равный им, которому пост председателя палаты лишь дает право организовывать работу депутатов, но не приказывать им.

Но ограничить самодеятельность парламентариев руководство Думы все-таки хочет. С помощью новых поправок Вячеслав Володин вновь показывает, что «хочет стать начальником Думы, не просто первым среди равных, а именно начальником, которого информируют обо всем происходящем», прокомментировала РБК политолог Екатерина Шульман. В первую очередь, по словам Шульман, это касается контроля над «Единой Россией», поскольку именно через ее депутатов в Госдуму «заходят» группы влияния различных структур, «и отнюдь не все они ставят в известность руководство Думы и фракции о тех инициативах, которые вносятся потом депутатами».