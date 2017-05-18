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19 мая 2017 г. (Пятница) | 19:00
Иван Курилла:
Российско-американские отношения в исторической ретроспективе
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
26 мая 2017 г. (Пятница) | 19:00
Евгений Анисимов:
Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
29 мая 2017 г. (Понедельник) | 19:00
Илья Доронченков:
За сто лет до Яна Фабра: как современное западное искусство (не) понимали в России на рубеже XIX - XX веков
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
18 мая 2017, 11:53

Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве

Евгений Анисимов
Евгений Анисимов
НИУ ВШЭ

26 мая (пятница)  в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит доктор исторических наук, профессор, специалист в области российской истории и историографии отечественной истории XVIII в, профессор ЕУСПб Евгений Анисимов.

Тема лекции: Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве

Аннотация

Общеизвестно влияние художественного, изобразительного текста на формирование исторических представлений общества. Зачастую широко распространенные в обществе представления об исторических личностях, целых исторических периодах формируются под непосредственным влиянием художественных произведений, а формирование визуальных представлений о прошлом огромных масс людей, обычно далеких от исторических источников и трудов историков просто целиком зависят от изобразительного текста (живописи, скульптуры, позже от кино и видеоряда). Автор на примере широко известных произведений искусства пытается выявить механизмы формирования визуальных и сущностных массовых представлений об истории России. Автор коснется нескольких тем: «Спор о том, кого изобразить на памятнике «Тысячелетия России». Живопись и скульптура о ключевых событиях и личностях Древней Руси», «Миф о Сусанине, спасавшем царя», «Миф об эсминце «Стерегущем». «Легенды советской истории в советской живописи».

Анисимов Евгений Викторович

Родился 4 октября 1947 г. в г. Александров Владимирской обл.

1966—1970 — Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герцена, исторический факультет

1970—1973 — аспирантура ЛОИИ АН СССР

1973— по настоящее время — Санкт-Петербургский институт истории РАН, сейчас - гл. науч. сотрудник

1975 — защита кандидатской диссертации «Внутренняя политика Верховного тайного совета. (1726—1730 гг.)»

1984 — защита докторской диссертации «Податная реформа Петра I (Введение подушной подати в России. 1717—1728 гг.) (Л., 1982)»

1989 г.–по наст. время — чтение отдельных лекций и курсов лекций в качестве профессора-визитера во многих университетах Англии, США, Японии, Италии, а также в России.

1992 – по настоящее время – профессор Европейского университета

2012 – по настоящее время – ординарный профессор и научный руководитель исторического факультета  НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский филиал) 

Автор более 350 научных и научно-популярных работ.

Евгений Викторович Анисимов является лауреатом премии митрополита Макария, Анциферовской премии, Всероссийской литературной премии им. Александра Невского, членом Вольного исторического общества.

Основные исследовательские интересы: история России XVII-XVIII веков, источниковедение, история культуры и искусства XVIII - ХХ века.

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Лекция состоится 26 мая 2017 года (пятница) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894. 

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

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