29 мая (понедельник) в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит кандидат искусствоведения, декан факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (Академия художеств) Илья Доронченков.

За сто лет до Яна Фабра: как современное западное искусство (не) понимали в России на рубеже XIX - XX веков

За последние несколько лет мы стали свидетелей целого ряда драматических эпизодов, связанных с выставками современного зарубежного искусства в нашей стране. Наиболее яркий пример – реакция поборников «традиционных ценностей» на экспозицию бельгийского художника Яна Фабра, недавно прошедшую в Эрмитаже. Градус агрессии и мера нежелания понять непривычное художественное явление явно превзошли ожидания ее организаторов.

Эта реакция, с одной стороны, порождена нынешним идейным климатом. С другой, в ней нет ничего экстраординарного – мы снова столкнулись с ситуацией, когда в страну с консервативным массовым вкусом вторгается новый изобразительный язык – он поначалу воспринимается как угроза «духовным скрепам», «большому и чистому» искусству, с которым ассоциируется представление о незыблемых культурных ценностях.

Так было и на рубеже 19-20 веков, когда русский зритель впервые столкнулся с широким кругом радикально новых художественных явлений, пришедших с Запада – от импрессионизма до Пикассо. Именно в сложном диалоге с ними складывалось то русское искусство, которым мы теперь гордимся – от Серова и «Русских сезонов» до Малевича и конструктивистов.

На лекции мы рассмотрим основные конфликты, разворачивавшиеся в русском художественном мире вокруг современного западного искусства и их последствия для нашей культуры. Как получилось, что слова «современное» искусство и искусство «французское» стали практически синонимом в русском художественном дискурсе? Почему отец Черной сотни Владимир Грингмут боялся импрессионизма? Как Илья Репин поссорился с Сергеем Дягилевым из-за цен на картины Дега? Какие баталии разворачивались вокруг коллекции Щукина? Как получилось, что первая в мире книга о Пикассо вышла в России и почему она связана с дремучим непониманием художника отечественными критиками?

Но главное, мы постараемся выявить модели восприятия современного искусства, которые определили все эти драматические коллизии, и которые продолжают действовать сегодня.

Илья Аскольдович Доронченков – кандидат искусствоведения, декан факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (Академия художеств).

В 1978-83 г. учился на факультете теории и истории искусств Института им. И.Е.Репина. В 1990 г. защитил там кандидатскую диссертацию «Западноевропейское изобразительное искусство второй половины 19 – первой трети 20 вв. в советской художественной критике 1917 – начала 1930-х годов».

С 1987 преподает в Институте им. И.Е.Репина.

В 1992-97 г. старший научный сотрудник Российского института истории искусств.

С 2005 г. преподает в Европейском университете, с 2006 г. – декан факультета истории искусств.

Приглашенный профессор университета Браун (Провиденс, Род Айленд, США), университета Альберта-Людвига (Фрайбург, Германия), Венецианского международного университета.

Получатель грантов программ Getty, Fulbright, British Council, Clark Art Institute.

Член попечительского совета Музея русского импрессионизма (Москва). Член редакционного совета журнала «Искусствознание».

Область научных интересов – восприятие современного зарубежного искусства в России (1890-1930-е г.), русская словесность и изобразительные искусства, история искусствознания.

Автор около семидесяти научных публикаций. Составитель критической антологии “Russian and Soviet Views of Modern Western Art, 1890s – Mid 1930s”, выпущенной издательством Калифорнийского университета в серии “The Documents of the Twentieth Century Art” (2009).

Лекция состоится 29 мая 2017 года (понедельник) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894.

