В сентябре 2017 года прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах страны. Ранее считалось, что Кремль в рамках подготовки к президентским выборам будет требовать от всех высокой явки избирателей. Теперь оказывается, что некоторые «освобождены» от этой обязанности, для них главное — победа.

О том, что в Администрации президента решили освободил пять регионов от необходимости повысить избирательную явку на губернаторских выборах осенью этого года пишут «Ведомости». Речь идет о Свердловской, Ярославской, Калининградской и Кировской областях, а также Бурятии. Об этом изданию рассказал источник, близкий к администрации президента. Возможно, к этому списку будет добавлен Севастополь.

Предварительное голосование для определения кандидатов от "Единой России" на выборах 10 сентября 2017 kirov.er.ru

Источник объясняет это несколькими факторами. В Свердловской области и Бурятии против врио губернаторов могут выступить «серьезные конкуренты» — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сенатор Вячеслав Мархаев соответственно.

В Ярославской и Кировской областях «местные элиты не приняли назначенцев-варягов», приводит «Ведомости» слова собеседника.

В Калининградской области иная ситуация. Сильных оппонентов у врио губернатора Антона Алиханова нет, но население региона известно своими протестными настроениями. Вдобавок Алиханов очень молодой (ему всего 30 лет) и в Калининграде приезжий.

Антон Алиханов (справа) gov39.ru

В этих условиях повышение явки будет работать против кандидатов от власти и, может быть, даже приведет к их поражению на выборах. Также, по всей видимости, в Москве не хотят, чтобы не слишком опытные или не чувствующие поддержки губернаторы стали накручивать результаты голосования. «Проблемным регионам будет дана мягкая рекомендация не совершать чрезмерных усилий, в частности, потому, что естественная явка — лучшее средство от скандалов на выборах», — предполагает один из собеседников «Ведомостей».

Напомним, в конце декабря по информации РБК, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил профильным вице-губернаторам, что «основной кандидат» на президентских выборах должен получить 70% голосов при явке 70%. Считалось, что на региональных выборах, которые запланированы на 10 сентября, будет проводиться обкатка технологий и, соответственно, явка также должна постепенно повышаться.

Сергей Кириенко council.gov.ru

Один из возможных способов увеличения явки — реформа избирательного законодательства, которая известна как «поправки Андрея Клишаса», сейчас они обсуждатюся в Государственной Думы. Помимо прочего они предусматривают отмену открепительных удостоверений и возможность для граждан голосовать не по месту регистрации, а по месту реального нахождения. Пока механизм не определен, но, судя по всему, для этого достаточно будет обратиться в участковую избирательную комиссию, где гражданин захочет проголосовать. Вполне вероятно, что этот механизм добавит позволит проголосовать миллионам избирателям. На сентябрьских выборах будет как раз «обкатываться» новая технология.