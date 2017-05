«Коммерсантъ» в статье «Ипотека не вписалась в срок годности» пишет, почему госпрограмма помощи заемщикам закончилась неожиданно для них.

«Бюджет наполнится сокращением»: На сделке с ОПЕК государство заработает 770 млрд рублей.

«Право в стиле хай-тек»: премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал юристам о роботах.

РБК в статье «Бизнес домашнего содержания» обращает внимание на то, что предпринимателей стали реже помещать в СИЗО.

«Нефть выльют в космос»: Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет.

«Контракт приведет в НПФ»: граждане узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора.

«Известия» в статье «"Крестовый поход" против русского православия» пишет, что Верховная Рада 18 мая собирается начать процесс искоренения русского православия в стране.

«"Скайп" для "скорой"»: врачи смогут получать информацию о больном, следуя к нему на вызов.

«Правительство поддержало онлайн-продажи алкоголя»: кабмин подготовил положительный отзыв на законопроект о снятии запрета с дистанционной торговли спиртным.

«Газета.ru» в статье «Наступление на Донецк лишено смысла» описывает причины, по которым в Донбассе не ждут «большой войны».

«Бюджет нащупал рост»: Минфин изменил прогноз по доходам и расходам бюджета 2017 года.

«Приехали гости и отлупили местных»: охрана Эрдогана подралась с протестующими в Вашингтоне.

The Economist: «Лейбористы правы: Карл Маркс может многому научить современных политиков» (Labour is right—Karl Marx has a lot to teach today’s politicians). В преддверии британских парламентских выборов лейбористы начали поминать Карла Маркса. Эти отсылки вызывают ироничные комментарии, однако их актуальность трудно отрицать.

«Опасное безопасное пространство лейбористов» (Labour’s dangerous safe space). Онлайн-новости, распространяемые в соцсетях, дают активистам искаженное представление о том, что думают избиратели.

Bloomberg: «Трампу грозит глубочайший кризис в его президентстве» (Trump Faces Deepest Crisis of His Presidency). Президенту США Дональду Трампу угрожает серьезный кризис, после того как был обнародован меморандум Джеймса Коми, уволенного Трампом директора ФБР.

«Польские работники теряют интерес к переезду за рубеж» (Polish Workers Are Losing Interest in Moving Abroad). Польские работники годами были самым мобильным контингентом в ЕС. Но теперь на польском рынке началось оживление, и эмиграция стала сокращаться.

The Wall Street Journal: «Российский государственный банк финансировал сделку, в которой участвовал партнер по строительству трамповских отелей» (Russian State-Run Bank Financed Deal Involving Trump Hotel Partner). Российско-канадский девелопер вложил деньги в проект Дональда Трампа по строительству отелей в Торонто, после того как он получил сотни миллионов от участвующего в сделке российского Внешэкономбанка.

«Иранская ядерная сделка на кону: на президентство претендует кандидат, выступающий за жесткий курс» (Iran Nuclear Deal in Play as Hard-Line Candidate Gains on President). В пятницу иранские избиратели будут выбирать себе следующего президента. Один из кандидатов - нынешний умеренный президент Хасан Рухани, а второй — новая политическая фигура, скептически относящаяся к сближению с Западом.