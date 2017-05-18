Алишер Усманов решил сыграть на поле Алексея Навального и записал специально для него видеообращение. Усманов не использует спецэффекты, не говорит лозунгами, а достаточно скучно перечисляет аргументы, почему Навальный зря обращает на него излишнее внимание.

Теперь, хотя Усманов в фильме ФБК «Он вам не Димон» упоминается, можно сказать, вскользь, создается впечатление, что про Дмитрия Медведева Навальный вспоминал постольку-поскольку, а главный, на его взгляд, коррупционер — именно Усманов.

Наверняка Дмитрию Медведеву приятно, что в трудную минуту ему пришли на помощь. Любопытно, что, судя по ролику, ему интересна поддержка тех, кто знает о существовании трехсторонних сделок и понимает смысл термина «покупательная способность».