У правительства внезапно закончились деньги на помощь ипотечным заемщикам. Специальная программа была рассчитана до 31 мая, однако из-за израсходования средств десятки тысяч человек, которые надеялись на дотации государства, их не получат.

Государственную поддержку, по данным «Коммерсанта», не получат около 30 тысяч заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов, они были поданы в феврале-апреле 2017 года. Заемщиков никто не предупредил о том, что выделенные на программу 4,5 млрд рублей уже израсходованы.

Программа помощи ипотечным заемщикам заработала в апреле 2015 года. Она предусматривала реструктуризацию проблемной ипотеки по ставке не выше 12% годовых. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обязывалось компенсировать коммерческим банкам часть ежемесячного платежа заемщика. Общий размер государственной помощи не мог превышать 600 тысяч рублей.

SMS от коллекторов Фото Москвы / Moscow-Live

Для того, чтобы принять участие в программе, требовалось собрать достаточно большой пакет документов, так что многие откладывали подачу заявки на последний момент. Вдобавок в прессе появлялась информация о том, что правительство намерено продлить программу, а ранее было принято решение перенести дату окончания программы с 1 марта на 31 мая, как раз чтобы все желающие успели собрать необходимые документы. При этом формально никто не брал на себя обязательств по помощи заемщикам после 31 мая 2017 года.

Гражданам, заявки которых не будут удовлетворены, не компенсируют затраты, которые они понесли при сборе необходимых документов, в том числе платных справок из Единого государственного реестра недвижимости — а они семье с детьми могут обойтись в несколько тысяч рублей.

В итоге АИЖК не смогло удовлетворить около 30 тысяч заявок. Из них 19 тысяч удовлетворяют условиям программу, но на помощь уже не осталось денег. Между тем за предыдущие два года помощь была оказана примерно 22 тысячам заемщикам.

Дело в том, что, согласно условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, так что прием заявок остановить было нельзя. Но изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится.

По информации «Коммерсанта» среди тех, кто претендовал на помощь были даже недобросовестные заемщики: они прекращали обслуживание кредита, рассчитывая получить на этом основании помощь правительства, но теперь для сохранения недвижимости им придется не только вернуться к ранее установленному графику платежей, но и заплатить штрафы и пени.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В АИЖК, впрочем, указывают, что доля реструктуризаций по программе помощи не превышает 25% от их общего числа. «Банки более активно оказывают помощь по собственным программам», — обратили внимание собеседники издания в агентстве. Обратиться за реструктуризацией в банк заемщики самостоятельно могли всегда, но госпрограмма предусматривала конкретные условия, в то время как банки договариваются на индивидуальных условиях, определяемых ими.