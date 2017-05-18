Владелец группы ЕСН Григорий Березкин заявил о планах создания единого медиахолдинга в случае, если ему все-таки удастся купить РБК. «У нас есть идеи, как дальше это развивать. Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много. Есть идеи развития», — сказал он RNS в кулуарах съезда бюро РСПП.

О том, что инвестиционная группа «Онэксим» Михаила Прохорова собирается продавать РБК, говорили уже давно. Летом 2016 года было объявлено, что переговоры о продаже медиахолдинга приостановлены, но в 2017 году пресса стала вновь писать о том, что Григорий Березкин готов купить РБК.

Сам бизнесмен заявил, что готов купить РБК 18 апреля. Ходатайство о покупке 65,43% акций РБК от структур Березкина направлено в ФАС 28 апреля, источники «Ведомостей» не исключали, что сделка будет закрыта к началу мая. Но 17 мая Березкин в разговоре с журналистами не смог уточнить сроки завершения сделки по РБК. «Как у нас, знаете, с планами: хочешь рассмешить Господа – расскажи ему о своих планах», — сказал он.

Пресс-конференция РБК / berkshire-ag.com

Пока идут переговоры, сумма сделки не называется. Но РБК — публичная компания, так что понять, сколько стоит контроль над ней, несложно. Сейчас рыночная капитализация медиахолдинга — 2,93 млрд рублей (чуть более 51 млн долларов), соответственно, 65% акций могут стоить чуть больше 33 млн долларов, плюс надбавка за контроль на компанией. При этом РБК еще должен значительную сумму группе «Онэксим», 40-100 млн долларов.

По данным источников «Ведомостей», сумма сделки составит «существенно меньше» 200 млн долларов, возможно в районе 50 млн. Forbes писал, что стороны согласовывают стоимость задолженности РБК, а собственно акции РБК оцениваются еще в $30 млн. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Березкин был готов купить РБК примерно за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.

Березкину принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro. Также предприниматель входит в число акционеров ИД «РЖД-партнер». При этом многие считают, что Березкин, по сути, будет номинальным владельцем, истинная цель продажи РБК — выполнение требований Администрации президента. Пресса писала, что замглавы АП Алексей Громов настолько недоволен публикациями РБК, что вынуждает Прохорова продать актив для смены его редакционной политики.

Михаил Прохоров / © Tvindie film production

Если дела обстоят действительно так, то это объясняет, откуда у Березкина возникла идея объединить РБК и «Комсомолку». Сложно найти хоть какую-то причину, для создания подобного рода структур сегодня. В прошлом веке еще можно было бы оправдать идею такого медиахолдинга необходимостью сокращать затраты на издание и распространение. Но сегодня, когда сложность не в производстве контента, а в поиске его потребителей, объединение редакции двух изданий со столь разной аудиторией выглядит действительно странно.