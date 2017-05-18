Новость дня

Федеральную целевую программу по развитию туризма в России планируется продлить на 2019-2025 годы. Ее финансирование может составить более 400 млрд рублей, из которых больше половины придется на внебюджетные средства.

Сейчас туризм формирует более 3,4% ВВП страны, а создание одного рабочего места в этой сфере влечет создание до пяти рабочих мест в смежных отраслях, которых насчитывается 53.

Сейчас в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» с 2011 по 2018 годы ведется строительство более 50 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 41 регионе.

Антиновость дня

В Забайкальском крае заявили о закрытии Вершино-Дарасунского золотодобывающего рудника, на котором произошла забастовка горняков. Из шахты «Юго-Западная» в Тунгокоченском районе сегодня утром отказался выходить 81 человек из-за задержки зарплаты. Для поддержания жизнедеятельности бастующих в шахту была организована подача пищи и воздуха.

После визита на шахту губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой объявившие забастовку горняки, вышли на поверхность.

Владеющая рудником Управляющая компания ЮГК (группы компаний «Южуралзолото») после инцидента заявила, что принято решение о закрытии рудника как убыточного. Все горные работы на нем будут прекращены.

Непонятная новость дня

Из Чечни правозащитники вывезли уже 43 человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией в различные регионы страны. В организации «Российская ЛГБТ-сеть» заявили, что эти регионы не называются в интересах безопасности вывезенных людей, поскольку многие из них в Чечне оказались в незаконном тюремном заключении и подвергались пыткам.

Всех эвакуированных планируется переправить за рубеж, для чего правозащитники намерены добиваться от европейских государств предоставления виз для гомосексуалов из Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в преследовании геев в республике, а местные чиновники неоднократно заявляли об отсутствии на территории ЧР лиц нетрадиционной ориентации.

Ассорти

Грузопассажирский паром Mangyongbong

Между Владивостоком и Северной Кореей открыто грузопассажирское паромное сообщение. Грузопассажирский паром Mangyongbong сегодня пришел в порт Владивосток в районе 7:30 по местному времени и пришвартовался к пристани морского вокзала на несколько часов. До конца июня паром будет отправляться из северокорейского порта Раджин каждую среду, из Владивостока – каждую пятницу.

До этого пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили

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В Крыму сегодня прошли траурные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине со дня депортации крымских татар - в мае 1944 года около 180 тысяч крымских татар были вывезены из Крыма в Среднюю Азию по обвинению в сотрудничестве с нацистами.

В мечетях и церквях полуострова состоялись молебны, местные жители и представители власти возложили цветы к памятникам жертвам депортации. Глава Крыма Сергей Аксенов посетил концерт-реквием, который прошел на месте строительства мемориального комплекса на железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.

Сегодня же в Симферополе презентовали первый в истории справочник крымскотатарских названий населенных пунктов и географических объектов полуострова, переименованных в советские годы. Справочник планируется использовать при переименовании населенных пунктов или при восстановлении их вторых исторических названий.

Пока напечатано всего 1000 экземпляров справочника, но вскоре будут выпущены дополнительные тиражи. Энциклопедия поступит в школы и библиотеки Крыма, а также будет выложена в интернете.

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Гитарный фестиваль в Калуге в этом году посвятят памяти «бога гитары» Ларри Кориелла. Памяти выдающегося американского фьюжн-гитариста и композитора, скончавшегося в феврале этого года, будет посвящен первый день юбилейного XX Международного музыкального фестиваля «Мир гитары», который откроется 22 мая.

Калуга. Фестиваль "Мир гитары" / ntv.ru

В этот день состоится мировая премьера созданной Кориеллом оперы «Анна Каренина» по мотивам романа Льва Толстого. Гитарист в течение нескольких лет работал над этим масштабным проектом, и за несколько дней до смерти успел прислать партитуру заключительной части оперы.

Ведущие партии в опере будут сыграны учениками Кориелла - Романом Мирошниченко, являющимся самым титулованным гитаристом, и выдающимся гитаристом из Сербии Ненадом Стефановичем. В премьере также примут участие Московский симфонический оркестр «Русская филармония» и четыре оперных солиста из Словении.

За 20 лет калужский фестиваль стал одним из крупнейших гитарных форумов Европы. На юбилейной встрече ожидается выступление выдающегося современного гитариста Эл ди Меолы из США и польского гитариста Лешека Чихоньского, создателя знаменитого Вроцлавского гитарного фестиваля памяти Джимми Хендрикса.