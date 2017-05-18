Топ новостей 18 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились слухи о прекращении Украиной ж/д сообщения с Россией, пранкеры «похоронили» нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, Китай пообещал переворот на рынке углеводородов.

Харьков. Железнодорожный вокзал

Информация о планах властей Украины с 1 июля прекратить железнодорожное сообщение с Россией не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Ранее 18 мая на российском форуме Rail-club.ru, посвященном железным дорогам, появилась информация о скорой отмене Украиной пассажирского сообщения с РФ.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти. Ранее сегодня о кончине писательницы сообщила в твиттере министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Только что позвонили Светлане Алексиевич. Она живая. Не читайте российские СМИ — РБ головного мозга (@belamova) 18 мая 2017 г.

Горящий лед / YouTube.com

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Это событие может стать началом новой углеводородной революции. «Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньф.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения о том, что Трамп во время встречи с российскими дипломатами раскрыл некую секретную информацию, заявил, что доверяет всем союзникам в вопросе обмена разведданными.

Владимир Путин и Виктор Медведчук / gov.ua

Кум президента России Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук общался со штабом американского президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании, сообщают осведомленные источники. Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева Светлана.

Кассы Аэрофлота

В правительстве обсуждают исключение «Аэрофлота» из списка приватизации, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом приватизация крупнейшей в стране авиакомпании может не состояться.

Думский комитет по международным одобрил кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на пост посла в США.

Акционер USM Holdings миллиардер Алишер Усманов выложил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись своего личного обращения к оппозиционеру Алексею Навальному, который выступает ответчиком по иску о клевете на Усманова.

Для тех, кому лень смотреть. Всё обращение Алишера Усманова к Навальному на одной картинке pic.twitter.com/hzcHQtXqAQ — Лентач (@oldLentach) 18 мая 2017 г.

Степень зашквара и позора околокремлёвских лиц сегодня, цитируя героя дня, "перешла все разумные пределы". pic.twitter.com/vw1ZtWJRot — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 18 мая 2017 г.

ААААААААА



Да, у меня самолёт и яхта, я живу в счастье — Алишер Усманов



А мы в России(((((((((( — Загнивающий Запад (@gniloywest) 18 мая 2017 г.

Марка с изображением Надежды Савченко

Верховная Рада Украины отметила поправки в Уголовный кодекс, согласно которым день, проведенный в СИЗО засчитывался за два дня пребывания в местах заключения. Отмененную поправку украинские СМИ называли «законом Савченко» из-за того, что он был инициирован депутатом Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении в России.

Король Нидерландов Виллем-Александр долгое время летал в качестве второго пилота на пассажирских рейсах нидерландской авиакомпании KLM Cityhopper — дочерней компании перевозчика KLM.