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18 мая 2017, 18:00

Топ новостей 18 мая

Китай. Нефтяная платформа в Южно-Китайском море
Китай. Нефтяная платформа в Южно-Китайском море
YouTube.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились слухи о прекращении Украиной ж/д сообщения с Россией, пранкеры «похоронили» нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, Китай пообещал переворот на рынке углеводородов.

На Украине опровергли информацию о прекращении ж/д сообщения с Россией

 
Харьков. Железнодорожный вокзал

Информация о планах властей Украины с 1 июля прекратить железнодорожное сообщение с Россией не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Ранее 18 мая на российском форуме Rail-club.ru, посвященном железным дорогам, появилась информация о скорой отмене Украиной пассажирского сообщения с РФ.

Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти. Ранее сегодня о кончине писательницы сообщила в твиттере министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Власти Китая пообещали переворот на рынке углеводородов

 
Горящий лед / YouTube.com

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Это событие может стать началом новой углеводородной революции. «Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньф.

В НАТО заявили о доверии Трампу после обвинений в передаче данных России

 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения о том, что Трамп во время встречи с российскими дипломатами раскрыл некую секретную информацию, заявил, что доверяет всем союзникам в вопросе обмена разведданными.

СМИ сообщили про общение кума Путина со штабом Трампа

 
Владимир Путин и Виктор Медведчук / gov.ua

Кум президента России Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук общался со штабом американского президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании,  сообщают осведомленные источники. Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева Светлана.

В Минфине рассказали о возможном отказе от приватизации «Аэрофлота»

 
Кассы Аэрофлота

В правительстве обсуждают исключение «Аэрофлота» из списка приватизации, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом приватизация крупнейшей в стране авиакомпании может не состояться.

В Госдуме одобрили кандидатуру нового посла России в США

Думский комитет по международным одобрил кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на пост посла в США.

Усманов выложил в сеть видеообращение накануне суда с Навальным

Акционер USM Holdings миллиардер Алишер Усманов выложил в  соцсети «ВКонтакте» видеозапись своего личного обращения к оппозиционеру Алексею Навальному, который выступает ответчиком по иску о клевете на Усманова.

Верховная Рада отменила «закон Савченко»

 
Марка с изображением Надежды Савченко

Верховная Рада Украины отметила поправки в Уголовный кодекс, согласно которым день, проведенный в СИЗО засчитывался за два дня пребывания в местах заключения. Отмененную поправку украинские СМИ называли «законом Савченко» из-за того, что он был инициирован депутатом Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении в России.

Голландский король оказался тайным пилотом KLM

Король Нидерландов Виллем-Александр долгое время летал в качестве второго пилота на пассажирских рейсах нидерландской авиакомпании KLM Cityhopper — дочерней компании перевозчика KLM.

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