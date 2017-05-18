Топ новостей 18 мая
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились слухи о прекращении Украиной ж/д сообщения с Россией, пранкеры «похоронили» нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, Китай пообещал переворот на рынке углеводородов.
На Украине опровергли информацию о прекращении ж/д сообщения с Россией
Информация о планах властей Украины с 1 июля прекратить железнодорожное сообщение с Россией не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Ранее 18 мая на российском форуме Rail-club.ru, посвященном железным дорогам, появилась информация о скорой отмене Украиной пассажирского сообщения с РФ.
Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти. Ранее сегодня о кончине писательницы сообщила в твиттере министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
Только что позвонили Светлане Алексиевич. Она живая. Не читайте российские СМИ— РБ головного мозга (@belamova) 18 мая 2017 г.
Власти Китая пообещали переворот на рынке углеводородов
Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Это событие может стать началом новой углеводородной революции. «Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньф.
В НАТО заявили о доверии Трампу после обвинений в передаче данных России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения о том, что Трамп во время встречи с российскими дипломатами раскрыл некую секретную информацию, заявил, что доверяет всем союзникам в вопросе обмена разведданными.
СМИ сообщили про общение кума Путина со штабом Трампа
Кум президента России Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук общался со штабом американского президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании, сообщают осведомленные источники. Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева Светлана.
В Минфине рассказали о возможном отказе от приватизации «Аэрофлота»
В правительстве обсуждают исключение «Аэрофлота» из списка приватизации, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом приватизация крупнейшей в стране авиакомпании может не состояться.
В Госдуме одобрили кандидатуру нового посла России в США
Думский комитет по международным одобрил кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на пост посла в США.
Усманов выложил в сеть видеообращение накануне суда с Навальным
Акционер USM Holdings миллиардер Алишер Усманов выложил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись своего личного обращения к оппозиционеру Алексею Навальному, который выступает ответчиком по иску о клевете на Усманова.
Для тех, кому лень смотреть. Всё обращение Алишера Усманова к Навальному на одной картинке pic.twitter.com/hzcHQtXqAQ— Лентач (@oldLentach) 18 мая 2017 г.
Запасаемся попкорном! pic.twitter.com/nAwzJT2AFz— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 18 мая 2017 г.
Степень зашквара и позора околокремлёвских лиц сегодня, цитируя героя дня, "перешла все разумные пределы". pic.twitter.com/vw1ZtWJRot— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 18 мая 2017 г.
ААААААААА— Загнивающий Запад (@gniloywest) 18 мая 2017 г.
Да, у меня самолёт и яхта, я живу в счастье — Алишер Усманов
А мы в России((((((((((
Верховная Рада отменила «закон Савченко»
Верховная Рада Украины отметила поправки в Уголовный кодекс, согласно которым день, проведенный в СИЗО засчитывался за два дня пребывания в местах заключения. Отмененную поправку украинские СМИ называли «законом Савченко» из-за того, что он был инициирован депутатом Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении в России.
Голландский король оказался тайным пилотом KLM
Король Нидерландов Виллем-Александр долгое время летал в качестве второго пилота на пассажирских рейсах нидерландской авиакомпании KLM Cityhopper — дочерней компании перевозчика KLM.
Король Нидерландов 21 год тайно работал пилотом самолётаhttps://t.co/CgB1GtIHZg pic.twitter.com/VXknh2KWWe— Лентач (@oldLentach) 18 мая 2017 г.