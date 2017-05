Правительство уже осенью собирается внедрить в контрольно-надзорную реформу механизм one in — two out, это означает, что новую регуляцию предпринимательской деятельности можно ввести, только отменив две старых регуляции. Об этом пишут «Известия».

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал синхронизировать отмену устаревших требований к бизнесу со вступлением в силу новых на заседании «проектного офиса» правительства в конце марта. Тогда, в том числе, говорилось, что без указания на отмененные нормы ни один нормативно-правовой акт не получит правовое заключение Минюста. Принцип one in — two out также вошел в «дорожную карту» по реформированию российской экономики, которую в феврале в правительство направили ведущие бизнес-объединения страны (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленная палата).

Игорь Шувалов и Михаил Абызов на заседании Госсовета по вопросам развития малого и среднего бизнеса. 2016 kremlin.ru

Министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, который курирует реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД), рассказал, что этот принцип заложен в паспорте проекта по систематизации и сокращению числа обязательных требований. Необходимые нормативно-правовые акты, утверждает он, находятся «в высокой степени готовности» и должны быть приняты осенью 2017 года. Министр считает, что такой подход позволит «заметно» сократить нагрузку на бизнес и «в разы» увеличить эффективность государственного управления и контроля. «Никакой штурмовщины, которая могла бы привести к коллапсу государственного надзора, быть не должно», — заявил Абызов «Известиям».

Проект по инвентаризации надзорных требований с их сокращением и сведением в единый реестр является одним из восьми приоритетных направлений реформы КНД. Сама реформа, по плану, продлится до 2025 года и будет включать три этапа. В рамках каждого из них будет реализоваться переход контролирующих органов на рискориентированный подход при формировании плана проверок, а также создание системы оценки эффективности подобных мероприятий.

Принцип one in — two out уже работает во многих странах, в первую очередь — в англосаксонских. В частности, в той или иной мере его внедрили Великобритания, Канада и Австралия. Дональд Трамп во время своей избирательной кампании, заявил, что будет применять подобное правило в случае своей победы, в итоге он пообещал устранить 75% федерального регулирования бизнеса. В январе он подписал указ, который фактически обязывает федеральные ведомства следовать принципу one in — two out.

Дональд Трамп подписывает указ Шейла Крейгхед / The White House

Специалисты отмечают, что у принципа one in — two out есть и минусы. Он замедляет скорость принятия новых подзаконных актов, потому что ведомства должны будут искать нормы, которые возможно отменить. Поэтому принцип даже может помешать принятию выгодных для бизнеса изменений.

Но плюсы принципа one in — two out часто перевешивают, почему его и внедряют во многих странах. Дело в том, что по различным причинам вводить новые регуляции проще, чем отменять старые. Это приводит к тому, что в какой-то момент деятельность бизнеса оказывается слишком зарегулирована.