Видео дня. Усманов стал видеоблогером

Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному. В 10-минутном ролике миллиардер подтвердил, что шесть лет провел в местах заключения. По словам Усманова, он отбывал наказание по «полностью сфабрикованному делу» о «краже госсобственности, которую я не крал, о взятках, которые я никому не давал». При этом Усманов опроверг утверждения Навального о том, что сидел за изнасилование. И заявил, что был реабилитирован Верховным судом.

Также, по словам Усманова, Навальный говорит неправду, когда обвиняет бизнесмена в неуплате налогов в России. Ранее сообщалось, что Усманов вошел в пятерку богатейших людей Великобритании.

«А ты-то сам где платишь налоги? — обратился Усманов к Навальному. — И платишь ли? А вот я плачу налоги только в России. И хочу, чтобы люди, которым ты врешь, морочишь мозги, лжешь, клевещешь, знали, что даже в этом году я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов».