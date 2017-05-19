Думский Комитет по международным делам одобрил кандидатуру замминистра иностранных дел России Анатолия Антонова на пост посла России в США. Антонов может отправиться в Вашингтон уже в июле, после первой личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

Заседание комитета Госдумы прошло 18 мая в закрытом режиме. О его итогах сообщили информационные агентства ТАСС и «Интерфакс», сославшиеся на источники, знакомые с ходом заседания. По их данным, Антонов выразил сожаление, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном сегодня много негатива.

«В российско-американских отношениях сегодня очень много негатива, это вызывает сожаление… перед нами всеми стоит большая задача – выправление этого крена. Никто не говорит о сдаче никаких позиций. Речь о том, что надо убедить коллег из США, что добрососедские, равноправные, взаимоуважительные отношения отвечают интересам народов и России, и США», – приводят его слова информагентства.

По мнению замминистра, Россия и США «просто обречены на позитивное сотрудничество». «Мы должны вместе бороться с главным злом – международным терроризмом», – подчеркнул он. Между тем, по данным газеты «Коммерсантъ», вопросами борьбы с терроризмом, столь близкими Антонову, предстоит заниматься Кисляку, занимающему пост посла России в США с июня 2008 года по настоящее время: согласно сведениям издания, его выдвинули на должность директора новой структуры ООН – Бюро по борьбе с терроризмом.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон с послом РФ Сергеем Кисляком. 10 мая 2017 State Department photo/ Public Domain

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». По его оценке, в связи со скандалами в США по поводу связей Майкла Флинна, уже бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопаности, с Россией нынешний посол Сергей Кисляк стал восприниматься американцами фактически как символ российского вмешательства в их внутренние дела.

«Что касается Кисляка, то его фамилия в США стала уже почти нарицательной – из-за его контактов с Флинном. Как я понимаю, лично президент Трамп против Кисляка ничего не имеет: он и принимал того вместе с Лавровым, когда Лавров приехал, и на Флинна вроде бы не обижен. Но Трамп в этом смысле – исключение в американском истеблишменте: практически весь истеблишмент воспринимает историю с Флинном и Кисляком иначе, чем президент. Истеблишмент воспринимает ее как угрозу национальной безопасности США. Поэтому если само общение с российским послом по фамилии Кисляк является уже компрометирующим, то, конечно, он уже не может эффективно работать там.

Майкл Флинн Gage Skidmore

Кисляк стал своего рода символом российского вмешательства, хотя, насколько можно судить об этом, он просто выполнял свою работу. Это было обычное общение с кандидатом на значимую должность в Белом доме. Думаю, и российской стороной это не воспринималось как что-то экстраординарное – такое общение у дипломатов бывает с самыми разными политиками. Другое дело – что в данном случае, когда в отношении Трампа есть сомнения, подозрения, обвинения, эта история стала одиозной для Америки.

В любом случае, Кисляк уходит. Что же касается Антонова…

Антонов американист: все наши послы в США – профессиональные американисты. И думаю, при выборе кандидатуры сыграли роль еще два обстоятельства. Первое – что Антонов был заместителем министра обороны Сергея Шойгу, а сейчас в числе ведущих тем для обсуждения в США находятся темы военные. Это темы Сирии, Кореи… И, кстати, по Сирии сейчас, что называется, забрезжил свет. Правда, забрезжил он уже не в первый раз – при Обаме тоже было ощущение, что вот-вот что-то в этой области изменится. Но сейчас Россия уже согласилась на так называемые «зоны безопасности» в Сирии (хотя и тут в условиях пока больше непонятного, чем понятного), и, наверное, присутствие человека, который в теме, может быть положительным фактором.

Анатолий Антонов выступает с заявлением по Сирии на встрече с военными атташе иностранных государств. 2015 mil.ru

Кроме того, есть еще один момент. Я бы сказал, что все-таки, с учетом всего, что произошло с Кисляком, вряд ли новый посол будет играть большую роль в выстраивании неформальных контактов.

Если говорить об этой стороне работы дипломатов, то известна история, когда в советское время послом в США был Добрынин, и он занимал этот пост более двадцати лет. Вот у него были неформальные контакты с огромным количеством представителей американского истеблишмента. Тогда шла «холодная война» и ситуация была еще сложнее, чем сейчас. СССР воспринимался в те годы, с одной стороны, как главный противник, а с другой – как неизбежный партнер по переговорам. Деваться же было некуда: так как ни одна из сторон не хотела атомной войны, нужно было о чем-то говорить, сохранять каналы общения. Поэтому когда сейчас было общение Флинна и Кисляка, с обеих сторон тоже могли думать, что, возможно, сформируется какой-нибудь канал, где можно будет что-то неформально обсуждать.

Анатолий Добрынин и Джимми Картер, 1977 White House

Ну, это не получилось. Потому что, с одной стороны, роль России в мире совершенно другая, чем была роль СССР. Россия не возглавляет большой блок стран, и система вообще не носит того биполярного характера, какой носила в период «холодной войны», когда существовали две сверхдержавы, которые и враждовали, и договаривались. Сейчас этого нет. Поэтому, вероятно, такой безусловной необходимости в существовании канала неформального общения, как тогда, американский истеблишмент сейчас не видит. Может быть, Трамп и хотел бы этого, как человек, но позволить себе он сейчас этого не может.

С другой стороны, как я уже говорил, отношение к России в целом в США сейчас крайне подозрительное. Россию обвиняют во вмешательстве в избирательные кампании – и в США, и во Франции. Так что любое неформальное общение высокопоставленных американских представителей с российскими чиновниками уже является основанием для расследования. В этих условиях новый посол вряд ли будет играть какую-то большую роль, выходящую за рамки его непосредственных полномочий. Скорее всего, это будет обычная, рутинная дипломатическая работа, и вряд Антонову в обозримом будущем удастся выстроить какой-то канал, где можно будет неформально обсуждать проблему двусторонних отношений или же мировые проблемы.

То есть, нужно, чтобы доверие в отношениях между двумя странами хотя бы частично восстановилось, чтобы создание такого канала стало возможным», – сказал Алексей Макаркин.

Анатолий Антонов проработал в МИД СССР и МИД России более 30 лет. С 2004 по 2011 год занимал пост директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России. В 2011 году стал заместителем главы Минобороны и отвечал за проблематику международного военного и военно-стратегического сотрудничества. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел России.

Анатолий Антонов (слева) - директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД. 2010 kremlin.ru

По версии газеты «Коммерсантъ», решение назначить Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, послом в США было принято осенью 206 года. Тогда в Москве полагали, что на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, при которой отношения между странами неизбежно остались бы напряженными. Когда президентом стал Дональд Трамп, пересматривать планы не стали.

В профильном комитете Совета Федерации кандидатуру Антонова на пост российского посла в США рассмотрят 22 мая.