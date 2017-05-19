Депутаты Государственной Думы заслушали отчет о влиянии российских редакций иностранных СМИ на парламентские выборы 2016 года. Оказалось, что в эфире этих СМИ «имели место случаи массированных публикаций, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России».

После доклада спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского обсудить доклад с главой ФСБ Александром Бортниковым в закрытом режиме. Специальное заседание, вероятно, пройдет уже в июне. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Доклад представил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. В документе проанализированы материалы русскоязычных редакций радиостанций «Голос Америки» и «Радио "Свобода"», а также телеканала CNN. В комитете пришли к выводу, что эфире этих СМИ «имели место случаи массированных публикаций, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России», говорящих о предопределенности результатов выборов, а также об использовании административного ресурса.

Леонид Левин с коллегами подсчитали, что позитивных публикаций было 2%, «откровенно негативных» — 43%, а «условно нейтральных» — 55%. При этом в позитивном ключе упоминались только две партии — «Яблоко» и «Парнас». Источниками информации часто выступали представители оппозиции и «негативно настроенные по отношению к избирательному процессу» эксперты, что в результате давало «картину разных оттенков одной точки зрения, исключающей представление разных мнений», говорится в документе.

Владимир Жириновский- лидер фракции ЛДПР / фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

«Сложно отрицать, что в период избирательной кампании по выборам в российский федеральный парламент в прошлом году упомянутые радиостанции, функционирующие на средства госбюджета США, под видом журналистики занимались односторонней пропагандой и дезориентацией избирательного процесса в Российской Федерации», — резюмировал Леонид Левин.

Левин отметил, что под вопросом находится сам статус таких СМИ. Депутат сказал, что радио «Свобода» и «Голос Америки» не зарегистрированы в России как СМИ, но они аккредитованы при Министерстве иностранных дел, что дает им право посещать различные мероприятия, в том числе в органах власти. «Когда речь идет об иностранных СМИ, вещающих на своих языках при МИДе, — это понятно. Когда речь идет об иностранных СМИ, вещающих на русском языке, почему они регистрируются при МИДе, а не в Роскомнадзоре — это вопрос, который требует дополнительного обсуждения»,— считает Левин.

Провести проверку деятельности американских СМИ на соответствие российскому законодательству комитету по информполитике поручили в марте, идею выдвинул единоросс Константин Затулин.

Ранее, напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила создание комитета по борьбе со «скрытым влиянием России» в других странах. Американские парламентарии считают, что Москва использует такие методы, как «террористические акты, политические убийства, манипуляция СМИ, дезинформация и финансирование агентов влияния», чтобы изменить политическую ситуацию в свою пользу.

Обложка журнала TIME

Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда предположил, что «это делается для того, чтобы попытаться использовать русофобскую карту во внутриполитической борьбе в США, в том числе со стороны тех, кто не смог принять результаты выборов, которые состоялись в полном соответствии с американской конституцией».