«Коммерсантъ» в статье «Спецстрой сдает объекты следствию» пишет о том, как бывший первый замглавы агентства дал показания на своего руководителя.

«Очки для государственных глаз»: эксперты ВШЭ предлагают до 2024 года реформировать госсистему информационного обеспечения.

«"Народный фронт" выбирает сопредседателя»: в президентском движении внеочередная ротация.

РБК в статье «Торг здесь уместен» пишет, что правительство рассмотрит меры по улучшению условий работы нестационарной торговли.

В статье «Прокурор особого назначения» рассказывается, кто в США будет вести дело о связях президента Дональда Трампа с Россией.

Как Алишер Усманов ответил Алексею Навальному, написано в статье, которая озаглавлена цитатой из видеообращения: «Ты, пожалуйста, извинись».

«Известия»: «Автовладельцы задолжали 42 млрд». За два года недоимка по транспортному налогу выросла почти вдвое.

«Киев скрывает 170 военнопленных ДНР»: Украина затягивает процесс обмена под различными предлогами.

«У ОКБ Яковлева собираются изъять уникальный боевой истребитель Як-3»: администрация Саратовской области хочет разместить его в местном музее боевой и трудовой славы.

«Газета.ru» в статье «Есть все основания для импичмента» пишет, как президент Трамп может получить импичмент.

«Америка душит рубль»: евро вырос почти до 64 рублей, доллар — до 58.

«Украина начала блокировать "Яндекс"»: ЦБ заблокировала счета «Яндекса» в украинских банках.

The Economist: «Наследие шестидневной войны: почему Израилю нужно палестинское государство» (The legacy of the six-day war: Why Israel needs a Palestinian state). Сейчас как никогда мир должен пониматься как следствие демократии.

«Дональд Трамп и закон» (Donald Trump and the law). Специальный совет проведет независимое расследование предполагаемых связей между помощниками американского президента Дональда Трампа и Россией.

Bloomberg: «Мэй хочет получить от избирателей разрешение уклониться от сделки по Brexit'у» (May Seeks UK Voters' Permission to Walk Away From Brexit Deal). Премьер-министр Британии Тереза Мэй попросила избирателей дать ей добро на проведение переговоров по отсоединению от ЕС без обязательной цели заключить по их итогам компромиссную сделку.

«Один человек погиб, после того как машина врезалась в толпу на Таймс-сквер; признаков терроризма нет» (One Dead After Car Plows Into Times Square Crowd; Terrorism Not Suspected). Предполагается, что инцидент в Нью-Йорке, когда машина врезалась в толпу на площади, был результатом вождения в нетрезвом состоянии.

The Wall Street Journal: «Трамп утверждает, что он жертва "величайшей охоты на ведьм" в США» (Trump Claims He Is Victim of ‘Greatest Witch Hunt’ in U.S.). Президент США Дональд Трамп заявил, что стал жертвой охоты на ведьм, после того как министерство юстиции учредило специальный следственный совет.

«"Фейсбуку" влепили евроштраф» (Facebook Slapped With EU Fine). Антимонопольная служба ЕС оштрафовала «Фейсбук» на $122,7 млн за введение властей в заблуждение относительно приобретения WhatsApp.