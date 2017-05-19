Изымать единственное жилье у должников можно будет только по социально значимым исполнительным производствам, уточнили в Минюсте. Например, речь может идти о неплательщиках алиментов или гражданах, причинивших вред жизни и здоровью.

Напомним, первоначально Минюст вынес на обсуждение законопроект, по которому приставы могли бы взыскивать с должников единственное жилье, если речь идет только о помещениях, «явно превышающих» потребности в жилище. В Госдуме призвали ведомство уточнить документ во избежание двойного толкования в суде, и действительно внесли в него коррективы.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», – привело информационное агентство РИА Новости слова заместителя директора департамента экономического законодательства Минюста Дениса Новака. Этот комментарий Новак дал журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Представитель Минюстра при этом подчеркнул, что изымать единственное жилье за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ приставы не будут. По его словам, новые правила помогут обеспечить интересы социально незащищенных кредиторов, которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье». Новак добавил, что в ФССП учли замечания по соотношению долга и стоимости жилья, при котором можно начинать процедуру изъятия.

Человек на улице / pixabay.com

Ситуацию для «Полит.ру» прокомментировал управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. По его оценке, внесенные Минюстом в законопроект изменения делают документ несбалансированным, так что об эффективности закона не стоит и говорить.

«Нововведения нарушают баланс прав в пользу должников. Получается, что можно набрать множество долгов и не возвращать, спрятавшись в дорогой квартире. Более справедливым было бы установление размера минимальной жилплощади, при превышении которой можно было бы обращать на нее взыскание. Так что ни о какой эффективности закона речи идти не может до тех пор, пока он стоит на защите прав должников в ущерб интересам кредиторов», – считает Владимир Старинский.

Вопрос баланса интересов кредиторов и должников эксперт считает весьма существенным. Говоря о первой версии документа, он отмечал, что законопроект, который разрешает взыскивать с должников единственное жилье, «безусловно, вызывает ряд вопросов». Однако, по мнению Старинского, было ясно, что «новый закон и не направлен на то, чтобы выставлять должников на улицу».

«Конституционный суд потребовал учитывать права кредиторов в случае, когда недвижимость, принадлежащая должнику, слишком большая либо явно превышает по стоимости средние показатели по региону. Таким образом, в теории закон направлен на достижение справедливого баланса между интересами кредиторов и должников», – так оценивал ситуацию Владимир Старинский, анализируя первую версию документа.

Касаясь темы возможных рисков, сопряженных с исполнением закона, Старинский отметил, что причины для опасений действительно существуют. Он пояснил, что, вероятнее всего, возникнут сложности с оценкой жилья, так как кредиторы «несомненны, всеми силами будут завышать стоимость жилья должников», а также подчеркнул, что предложенная изначально цифра в 5% от суммы долга, позволяющая применить процедуру взыскания, должна быть скорректирована.

Свою оценку происходящему в беседе с «Полит.ру» дал и Павел Чиков, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат юридических наук, председатель организации «Агора». Говоря о внесенных Минюстом в законопроект изменениях, он отметил, что в связи с непредсказуемостью действий власти в России и с учетом той легкости, с которой власть меняет нормативные документы, даже добавленные Минюстом ограничения не дают оснований кому-либо из россиян и теперь ощущать себя в большей безопасности.

Представитель прокуратуры и судебный пристав /r32.fssprus.ru

«Дело, по сути, в том, что власть сегодня в России, во-первых, совершенно не разделена ни на какие ветви, так что нет никаких сдержек и противовесов. Она воспринимается как некий монолит, противостоящий обществу. А во-вторых, у общества практически нет никаких возможностей влиять на принимаемые властью решения.

Легкость, с которой власти формируют или изменяют нормативные акты, принимают новые, расширяют или сужают старые – в общем, как они это называют, «работают с нормативной базой» как им заблагорассудится – и скорость принимаемых изменений в законодательстве настолько высока, что даже в условной безопасности не может себя чувствовать абсолютно никто и ни в каких вопросах. Ни в каких: ни в вопросах права собственности, ни в вопросах привлечения к административной или уголовной ответственности, ни в каких-либо иных вопросах.

С москвичами ведь никто не советовался по поводу запуска программы реновации, с россиянами в целом никто не советовался по поводу проведения Олимпийских игр, Кубка федераций, Чемпионата мира по футболу – со всеми сопутствующими этим явлениям расходами, коррупцией, неудобствами, которые люди испытывают, и, наконец, с ограничением их конституционных прав и свобод. Поэтому если Минюст сегодня и вносит какое-то предложение, то завтра он его изменяет, а послезавтра получает очередной сигнал, указ, приказание – и снова расширяет действие нового законопроекта до бесконечности. И так далее.

То есть, поведение властей, к сожалению, непредсказуемо. Или предсказать можно будет только то, что ситуация будет ухудшаться», – сказал Павел Чиков.

По словам представителя Минюста, доработанная редакция документа будет опубликована в ближайшие дни.