Миллионы россиян испытывают проблемы с мобильной связью, сбой произошел в сетях всех крупнейших операторов, больше всего пострадали Центральная Россия и Поволжье. В причинах неполадок еще будут разбираться специалисты, а пока можно сформулировать вопросы, которые точно возникнут.

«Закон Яровой», насколько он повлияет на устойчивость работы операторов? Экономический кризис, одним из результатов которого стало резкое сокращение инвестиций, в том числе и в инфраструктуру, насколько он отразится на привычной жизни? Вся современная телекоммуникация построена на частные деньги, что с ней будет, если не вкладывать ресурсы в обновление оборудования?

Наконец, сбой связи это такой маленький тест для тех, кто жаждет отключения в России интернета.