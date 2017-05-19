В пятницу в Иране проходят президентские выборы. СМИ с интересом следят за развитием событий. Многие комментаторы считают эти выборы решающими, с точки зрения дальнейшего развития иранской политики.

Нынешние иранские выборы, пишет Financial Times, многими воспринимаются как референдум, где народ должен выразить свое отношение к реформам, ориентированным на укрепление связей между Ираном и западными странами. Один из кандидатов – действующий президент Ирана Хасан Рухани с репутацией прагматика и умеренного реформатор. Главное событие, связанное с его президентством – это заключение ядерной сделки с шестью державами, в числе которых Россия и США. Его оппонент Ибрагим Раиси – новое лицо в политике. Он придерживается более жесткой позиции в плане взаимодействия с Западом.

Демонстранты поддерживающие Ибрагима Раиси / clarionproject.org

Рухани – представитель так называемых реформистских сил в Иране, которые выступают за более тесные связи с Западом, что сочетается с либеральной риторикой в плане расширения общественных и политических свобод. Граждане могут выносить о нем суждения на основании его уже имеющихся политических шагов.

Раиси был практически неизвестен общественности до недавнего времени. Его кампания, как пишет FT, в основном строилась на популистских лозунгах, в том числе обещаниях увеличить число рабочих мест. Политические связи Раиси авторам достоверно неизвестны, однако, по слухам, его поддерживают консервативные силы, прежде всего Стражи Исламской революции, а также суды и консервативное духовенство.

По мнению наблюдателей, на которых ссылается FT, конкуренция между кандидатами может оказаться жесткой. Также некоторые аналитики считают эти выборы особенно значимым событием, потому что они, в конечном счете, определят политический контекст, в котором, вероятно, состоится смена высшего руководителя. Нынешнему аятолле Али Хаменеи уже 77 лет, и ему в скором времени может понадобиться преемник.

Wall Street Journal пишет более категорично, что у Раиси хорошие связи с Хаменеи, и это укрепляет его позиции как кандидата. В ходе своей кампании Рухани позиционировал себя как технократа, который своей главной задачей считает решение экономических проблем и снижение безработицы. Последнего он собирался добиваться путем увеличения частного сектора и укрепления внешних торговых связей. Раиси делает ставку на бедных, которым он обещает больше помощи от государства.

Встреча Папы Римского Франциска и президента Ирана Хасана Рухани

Также WSJ оговаривает, что при всей влиятельности высшего руководителя в Иране президенты тоже играют немалую роль в формировании иранской политики и связях с другими государствами. Так, например, Рухани начал налаживать диалог с США. Правда, его открытость к компромиссам не получила встречной реакции от новой американской президентской администрации.

Еще год назад, отмечает WSJ, Рухани мог уверенно претендовать на переизбрание на второй срок. Этому способствовало заключение в 2015 г. ядерной сделки. Сделка привела к снятию санкций, которые наносили ущерб иранской экономике, и многим гражданам первоначально казалось, что теперь жизнь наладится. Однако с тех пор никаких заметных перемен к лучшему в жизни большинства иранцев не произошло, поэтому с начала прошлого года популярность Рухани начала снижаться. Это, в свою очередь, привело к росту популярности его оппонентов.