Министр финансов Антон Силуанов обрадовал всех тем, что доходная часть российского бюджета в 2017 году вырастет относительно плана более чем на 1,1 млрд рублей. Таким образом дефицит федерального бюджета снизится с 3,2% до 2,1% ВВП. Минфин предлагает большую часть дополнительных доходов от роста цен на нефть сохранить, но что-то отправить в Пенсионный фонд, а также потратиться на высокотехнологичную медицинскую помощь и помощь регионам. Причем метод отбора регионов, как пишут «Известия», довольно своеобразен — деньги получат те, кто вкладывался в спортивные соревнования.

Всего Минфин предлагает дополнительно выделить 11,5 млрд рублей на финансирование пенсионной системы, 15 млрд рублей — на строительство и ремонт дорог и реконструкцию аэропортов, 25 млрд рублей на докапитализацию Россельхозбанка и 24 млрд рублей — на стимулирование промышленности.

Антон Силуанов kremlin.ru

Помощь «спортивным» регионам — это новшество. «Возможность реструктуризации обязательств субъектов перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам — для тех регионов, которые проводили у себя международные спортивные соревнования по олимпийским видам спорта. Поможем субъектам Федерации в этой части. По тем бюджетным кредитам, которые направлялись на проведение международных соревнований, мы предлагаем отсрочить погашение», — предложил Антон Силуанов.

Всего расходы увеличиваются на 300 млрд рублей — то есть большую часть дополнительных доходов Минфин тратить все-таки не собирается. А помощь наиболее «спортивным» регионам и вовсе выглядит как признание того, что обязанность строить стадионы, которые в будущем почти не будут использоваться, это нефинансируемый мандат, который никто из регионов добровольно брать не стал бы.

Между тем на Московской бирже рубль достаточно сильно «лихорадит». На торгах в четверг доллар и евро подорожали почти на рубль. Это была третья торговая сессия подряд, когда рубль дешевеет: во вторник он потерял по отношению к доллару 0,23 руб., в среду — 0,51 руб; к евро российская национальная валюта дешевела значительней: во вторник на 0,81 руб., в среду – на 0,99 руб.

Но уже в пятницу рубль, напротив, стал дорожать. К полудню доллар потерял 50 копеек, а евро — 33 копейки.

Одна из главных причин изменения курса рубля, как обычно, это динамика цены на нефть. 25 мая страны ОПЕК, как ожидается, должны решить, продлять ли соглашение о сокращении добычи до конца года. Ожидается, что договоренность будет продлена, причем, может быть, сразу на год.

В декабре прошлого года, напомним, ОПЕК и еще 11 государств решили снизить добычу на 1,8 млн баррелей в день, это позволило сбалансировать спрос и предложение нефти в мире, так что в последние недели даже начли сокращаться коммерческие запасы нефти, хотя цель — чтобы они достигли среднего значения за пять лет — до сих пор не достигнута. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что для этого странам-экспортерам придется сокращать добычу еще сильнее.

Пока же нефть незначительно дорожает — по всей видимости как раз в ожидании съезда ОПЕК.