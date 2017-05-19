«Победили вместе». Фоторепортаж
C 14 по 20 мая в Севастополе проходит Международный кинофестиваль "Победили вместе". Фото Наташи Четвериковой
Церемония открытия прошла в Драматическом театре им. Б.А. Лавренева
Музыканты военного оркестра ЧВВМУ имени П.С.Нахимова
Президенту фестиваля Владимиру Меньшову вручили приз "Народная любовь"
Марк Барталмай и Неля Ойстрах среди хора нахимовцев
Валерий Рузин и Григорий Тараненко
Киргизские режиссеры Рысбай Садыков (Уроки Айтматова) и Адилет Каржоев (Спасибо, доктор)
Илья Михайлов-Соболевский, режиссер фильма "Наследие - шаг в будущее"
Евгений Голынкин, режиссер фильма "Сердце. 40 лет спустя"
Марк Барталмай и Неля Ойстрах, фильм "Прифронтовой Донецк. Республика нон грата"
Михаил Тюркин представляет фильм об Аркадии Чернышёве
Владимир Меньшов
Виктор Тихомиров, фильм "Андрей Кураев. Прямая речь"
Елена Демидова, фильм "Последний мужчина"
Татьяна Борщ, фильм "Израиль. Говорят ветераны Второй мировой войны"
Председатели жюри документального конкурса и телевизионного конкурсов Сергей Мирошниченко и Александр Стефанович