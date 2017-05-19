Новость дня

В рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» запущен мониторинг доступности медицинской помощи в 78 субъектах РФ.

«В ходе "оптимизации" в целом ряде субъектов было закрыто множество небольших участковых больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, в связи с чем населению, особенно сельскому, приходится ездить за десятки километров, чтобы получить самую обыкновенную медпомощь», – отметил координатор проекта «Здоровое будущее», член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко в ходе селекторного совещания с региональными отделениями Партии.

Итоги будут подведены 17 июня. Информация, поступившая из региональных отделений партии в ходе мониторинга, в итоге будет обобщена и использована в работе по совершенствованию законодательства.

Антиновость дня

В Башкирии чиновницу обвинили в хищении денег у сирот. Проверка установила, что в Нуримановском районе главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав похитила со счетов двух братьев-сирот 111 тысяч рублей, подделав разрешение на снятие денежных средств.

Чиновница уволена в связи с утратой доверия. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

Непонятная новость дня

Полиция Екатеринбурга «зачищает» город от криминальных элементов к ЧМ-2018. Как сообщает Ura.ru, их уже начали настоятельно просить покинуть областной центр на время проведения спортивных мероприятий. К «неблагонадежным» горожанам зачастили участковые, которые за любую провинность вменяют поднадзорным лицам нарушение режима, а после двух-трех таких нарушений через суд заменяют надзор на полгода колонии.

Кадр из фильма Eastern Promises / YouTube.com

Издание полагает, что власти повторяют алгоритм, апробированный в ходе проведения саммита ШОС в 2009 году. Тогда Екатеринбург на два дня превратился «в образцово-показательный город»: «Улицы сияли чистотой, исчезли пробки на дорогах, а уровень преступности снизился до аномальных отметок». Перед саммитом участковые точно также усиливали работу с уголовниками и авторитетами, добиваясь их отъезда.

Ассорти

В Ростовской области участок автомобильной дороги М-4 «Дон» на границе с Краснодарским краем, открытый сегодня после реконструкции, планируется сделать платным. Протяженность нового четырехполосного участка составляет 27,88 км, расчетная скорость движения по нему - 120 км/час.

Правда, ни сроки, ни тарифы пока не определены. В сообщении ООО «Автодор-Платные Дороги» сказано только, что «в дальнейшем участок федеральной трассы М-4 "Дон" км 1091- км 1119 будет эксплуатироваться на платной основе». Компания обещает своевременного проинформировать о сроках ввода режима платности, альтернативных маршрутах проезда, тарифах и скидках.

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В Сочи начинать эксперимент по курортному сбору планируют «осторожно» - с суммы в 20-30 рублей в день. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов.

На фоне того, что Турция демпингует, будет неправильным вводить сбор в 100 рублей в день, полагает градоначальник. По его мнению, начать следует с небольших сумм, а затем смотреть, как на это нововведение реагируют туристы.

Согласно внесенному в начале мая в Госдуму законопроекте «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», предусматривает в экспериментальном порядке введение курортного сбора с 1 января 2018 года. Регионы сами должны установить размер сбора, но он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

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В Санкт-Петербурге представили самую дорогую монету в РФ. Посвященная 175-летию сберегательного дела в России монета была отчеканена по заказу Сбербанка в 2016 году на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом всего 15 экземпляров.

Золотая монета / Фото: предоставлено Сбербанком

Пятикилограммовая монета диаметром 13 см изготовлена из золота 999-й пробы. Ее номинал составляет 50 тысяч рублей, но розничная стоимость оценивается гораздо выше – в 47,5 млн рублей.

Сейчас уникальную монету можно увидеть в Монетном бутике Сбербанка на Думской улице, где она будет находиться вплоть до открытия Петербургского Международного экономического форума-2017.