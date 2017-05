Топ новостей 19 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня абоненты сообщили о сбоях в работе крупнейших российских сотовых операторов, подавляющее большинство опрошенных россиян заявили об ожидании участия Путина в президентских выборах, прокуратура Швеции ходатайствовала об аннулировании ордера на арест Ассанжа.

Абоненты «Мегафона» в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Владимире и ряде других российских городов сообщили о массовом сбое в сети мобильного оператора. При этом на запросы абонентов в компании отвечают, что «ситуация носит временный характер и связана с проводимыми техническими работами».

В сети «Билайна», а также оператора Yota произошел сбой. Об этом сообщили в соцсетях компаниий.

Шведская прокуратура заявила о прекращении предварительного расследования по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест: «Глава следствия Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж».

Несмотря приостановку расследования дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, британская полиция заявила, что арестует его, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.

UK states it will arrest Assange regardless & refuses to confirm or deny whether it has already received an extradition request from the US.