Топ новостей 19 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня абоненты сообщили о сбоях в работе крупнейших российских сотовых операторов, подавляющее большинство опрошенных россиян заявили об ожидании участия Путина в президентских выборах, прокуратура Швеции ходатайствовала об аннулировании ордера на арест Ассанжа.

Абоненты «Мегафона» в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Владимире и ряде других российских городов сообщили о массовом сбое в сети мобильного оператора. При этом на запросы абонентов в компании отвечают, что «ситуация носит временный характер и связана с проводимыми техническими работами».

Ещё одно наглядное свидетельство того, как Алишер Усманов, владелец "МегаФона", развивает Интернет. https://t.co/GpTpKX9zRg — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 19 мая 2017 г.

Реклама компании "Билайн" / YouTube.com

В сети «Билайна», а также оператора Yota произошел сбой. Об этом сообщили в соцсетях компаниий.

Жители России жалуются на неполадки в работе мобильных сетей. Сперва были сбои у "Мегафона", теперь у "Билайна"https://t.co/9ISWAhtbUI pic.twitter.com/nW2wKqQTWG — Лентач (@oldLentach) 19 мая 2017 г.

Шведская прокуратура заявила о прекращении предварительного расследования по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест: «Глава следствия Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж».

Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа / flickr.com

Несмотря приостановку расследования дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, британская полиция заявила, что арестует его, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.

UK states it will arrest Assange regardless & refuses to confirm or deny whether it has already received an extradition request from the US. — WikiLeaks (@wikileaks) 19 мая 2017 г.

Пресс-конференция В.Путина / en.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году, считают 80% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение». Еще 12% затруднились с ответом об участии Путина в выборах, 9% полагают, что Путин не пойдет на выборы.

Особняк Волконского на улице Воздвиженка / wikipedia.org

Особняк Волконского на улице Воздвиженка в Москве приносит его собственникам более 3 млн долларов в год от сдачи площадей в аренду. Владеет особняком Центр развития межличностных коммуникаций, связанный с полной тезкой бывшей жены президента России Людмилой Путиной, выяснили СМИ.

Американские СМИ, вещающие на территории России, пытаются воздействовать на внутреннюю политику страны и являются частью масштабной системы влияния на внутриполитическую ситуацию в РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Борьба с терроризмом в сети / pixabay.com

Росгвардия будет обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом сообщил замкомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов. По словам Меликова, в Росгвардии могли бы «вести определенный мониторинг» соцсетей.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило доклад, посвященный восстановлению членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В докладе говорится, что Россия должна выполнить четыре «неотложных» условия. До конца мая РУСАДА должно провести выборы главы своего наблюдательного совета — WADA указывает, что нынешний руководитель этого органа, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, была выдвинута от Олимпийского комитета России. А правила требуют, чтобы это был независимый человек.

Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Канады, состоится в субботу, 20 мая, в 16:15 мск. Второй полуфинал турнира, в котором встретятся команды Швеции и Финляндии, начнется в 20:15 мск 20 мая.