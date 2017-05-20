Увольнение главы ФБР Джеймса Коми спровоцировало целую серию негативных публикаций в адрес действующего президента США Дональда Трампа, которого больше прежнего стали обвинять в связях с Кремлем. С очередным расследованием на эту тему выступил канал CNN, ссылаясь на неназванные источники. По данным телевизионщиков, Россия собиралась оказывать давление на политику Белого дома через генерала Майкла Флинна. Он занимал пост советника президента по вопросам национальной безопасности. «То, как россияне говорили о нем, вызывало тревогу высшей степени», — сказал в эфире CNN один из собеседников телеканала.

Однако Флинн был уволен в феврале. ТАСС напоминает, что формальной причиной стало недостаточно полное информирование вице-президента США Майкла Пенса о том, как Флинн встречался с представителем российской дипмиссии Сергеем Кисляком. Между тем, по сообщению Politico, хозяин овального кабинета остался недоволен этим фактом и продолжает оказывать протекции генералу. «Многие люди в Белом доме не хотят иметь ничего общего с Флинном. Но Трамп его любит и думает, что все хотят устроить тому неприятности», — приводит Politico слова источника в Белом доме.

Trump reportedly said Comey's dismissal relieved “great pressure” on him. https://t.co/13fqzfjjn0' — AP Politics (@AP_Politics) 19 мая 2017 г.

Впрочем, источники CNN указывают на то, что Флинна нельзя было всерьез рассматривать как угрозу нацбезопасности США, поскольку, во-первых, он прошел проверку еще во время президентства Барака Обамы, во-вторых, степень его лояльности Кремлю была преувеличена. Но даже несмотря на некоторые нестыковки, разоблачения Дональда Трампа приобрели массовый характер, они публикуются едва ли не ежедневно, что дает эффект «снежного кома».

Об этом свидетельствуют результаты опросов американцев по поводу их отношения к своему президенту. В частности, рейтинг одобрения действий Дональда Трампа опубликовал Reuters. Сейчас дела главы США не так хороши — его рейтинг сейчас рекордно низок, особенно по сравнению с началом работы на посту. Если тогда неодобрительно о нем высказывались 44% респондентов, то теперь — 56-58% опрошенных. Как подчеркнули в Reuters, не исключено, что именно сообщения о связи Трампа с Россией могли послужить спусковым крючком для обвала позиций миллиардера.

И тенденция грозит усугубиться, поскольку через неделю запланировано выступление уволенного главы ФБР Джеймса Коми на сенатских слушаниях. Он должен будет рассказать о деталях расследования дела о вмешательстве Кремля в ход выборов в Америке, пишет Reuters. Вероятно, готовясь к худшему сценарию развития событий, адвокаты Трампа готовятся к возможности импичмента. По данным CNN, такая возможность маловероятна, но консультации со специалистами на эту тему идут.