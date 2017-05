Увольнение главы ФБР Джеймса Коми спровоцировало целую серию негативных публикаций в адрес действующего президента США Дональда Трампа, которого больше прежнего стали обвинять в связях с Кремлем. С очередным расследованием на эту тему выступил канал CNN, ссылаясь на неназванные источники. По данным телевизионщиков, Россия собиралась оказывать давление на политику Белого дома через генерала Майкла Флинна. Он занимал пост советника президента по вопросам национальной безопасности. «То, как россияне говорили о нем, вызывало тревогу высшей степени», — сказал в эфире CNN один из собеседников телеканала.

Однако Флинн был уволен в феврале. ТАСС напоминает, что формальной причиной стало недостаточно полное информирование вице-президента США Майкла Пенса о том, как Флинн встречался с представителем российской дипмиссии Сергеем Кисляком. Между тем, по сообщению Politico, хозяин овального кабинета остался недоволен этим фактом и продолжает оказывать протекции генералу. «Многие люди в Белом доме не хотят иметь ничего общего с Флинном. Но Трамп его любит и думает, что все хотят устроить тому неприятности», — приводит Politico слова источника в Белом доме.

Trump reportedly said Comey's dismissal relieved “great pressure” on him. https://t.co/13fqzfjjn0'