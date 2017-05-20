Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев выступил с заявлением по решению суда по иску «Русфонда» к родным певицы. «Хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я ни мой сын, разумеется к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Главное, по моему мнению, — Платон (сын Фриске и Шепелева) отвечать за это не должен», — написал мужчина в своем аккаунте в Instagram.

Вместе с тем, он собирается обжаловать решение суда, поскольку его сын Платон и, как следствие сам Шепелев, являющийся его опекуном, признан одним из тех, кто должен рассчитаться с «Русфондом» за похищенные миллионы из средств, собранных телезрителями на лечение певицы. «В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю как назвать это иначе как воровство. Но по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации — благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда», — подытожил вдовец певицы.

Напомним, вчера Перовский суд города Москвы удовлетворил иск «Русфонда» о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 млн рублей. «Суд постановил исковые требования «Русфонда» удовлетворить и взыскать деньги солидарно с родителей Жанны Фриске, Ольги и Владимира, и ее сына, представителем которого является Дмитрий Шепелев», — приводит ТАСС слова судьи Сергея Савостьянова.

Певица Жанна Фриске приобрела популярность в 90-е как одна из участниц группы «Блестящие», где пела вместе с Ольгой Орловой, Полиной Иодис и Ириной Лукьяновой. Впоследствии она сделала сольную карьеру, снималась в кино. Во время беременности Жанны выяснилось, что она больна — и после рождения сына Платона, в 2013 году, Фриске практически перестала появляться на публике. О том, что у нее неоперабельный рак головного мозга стало известно позднее, в 2014-м. Артистка проходила лечение в разных клиниках мира, в какой-то момент наступила ремиссия, в России собирали деньги на лечение певицы, однако в 2015 году Жанна Фриске все же скончалась.

Годом позднее благотворительная организация «Русфонд», через которую шел сбор средств на помощь Жанне, обратилась с заявлением сначала в полицию, а затем в Следственный комитет России. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 25 млн рублей. Родственники Фриске смогли отчитаться только о 4 млн рублей, потраченных на лечение, напоминает «Медуза», и дело ушло в суд.