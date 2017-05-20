Победа прагматизма

В Иране подвели окончательные итоги президентских выборов, состоявшихся 19 мая. Несмотря на противоречивые данные предвыборных опросов, действующему президенту Хасану Роухани все же удалось переизбраться. Заинтересованные в его победе президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад уже направили Роухани свои поздравительные телеграммы.

Накануне выборов западные СМИ отмечали, что президентские выборы в Иране фактически будут референдумом о доверии к курсу реформ и нормализации отношений с Западом, провозглашенному четыре года назад действующим главой государства Хасаном Роухани.

Добивавшемуся переизбрания президенту противостоял экс-генпрокурор аятолла Эбрахим Раиси, возглавивший консерваторов и, по данным обнародованного за несколько дней до выборов опроса агентства Fars, лидировавший с небольшим отрывом.

По иранской политической традиции последних десятилетий президенты находятся у власти два срока, но накануне голосования эксперты не исключали, что на сей раз эта традиция будет нарушена. Однако в итоге Хасану Роухани все же удалось переизбраться.

Избранный на второй президентский срок Хасан Роухани сумел заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Эбрахим Раиси получил 15,786 млн голосов (38,5%). Обработано 41,220 млн бюллетеней. Если бы Роухани не удалось набрать 50% голосов, то ему пришлось бы встретиться с Раиси во втором туре.

Всего в борьбе за президентское кресло принимали участие четыре кандидата: помимо Роухани и Раиси баллотируются экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага-Мирсалим и бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба.

Мостафа Ага-Мирсалим набрал 455 тысяч голосов. За бывшего вице-президента Мостафу Хашеми-Табу проголосовали 210 тысяч избирателей. 17 мая он фактически выбыл из гонки: хотя политик не снимал своей кандидатуры, он призвал голосовать за переизбрание Роухани. Кроме того, 16 мая свою кандидатуру снял первый вице-президент Эсхак Джахангири. Он призвал своих сторонников голосовать за соратника по реформистскому лагерю Хасана Роухани.

редседатель КНР Си Цзиньпин, президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Безусловно, хорошая новость

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости заявил, что победа на выборах действующего президента Ирана Хасана Роухани — хороший знак и для иранцев, и для всего мира; он умеет договариваться и нацелен на это.

По его мнению сенатора, итоги выборов показали, что иранский народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий. «При этом, похоже, нынешний результат даже выше того, который Рухани получил в 2013 году», — уточнил Косачев.

Президент получает карт-бланш и во внешней политике, подчеркнул парламентарий. «Ведь именно при нем в 2015 году было достигнуто соглашение с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе.

По словам Косачева, Роухани умеет договариваться и, что не менее важно, нацелен на это. «Это позитивный сигнал для всего нестабильного региона, и, на мой взгляд, для России: у нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше», — заключил он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью ТАСС заявил, что переизбрание Роухани обеспечивает предсказуемость действий Тегерана как в вопросах международного сотрудничества, так и в развитии надежных двусторонних отношений с Россией.

«Победа Хасана Роухани на выборах президента Ирана, безусловно, хорошая новость. Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки, будь то урегулирование иранской ядерной программы или такая на сегодняшний день кровоточащая материя, как ситуация в Сирии», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что «именно в период первого срока пребывания Роухани у власти Иран выступил как один из ведущих посредников в сирийском урегулировании». «Был заложен астанинский формат, в рамках которого Россия, Иран и Турция стали гарантами режима прекращения боевых действий, а также подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии», — напомнил глава комитета. «Иран остается важным партнером во всех этих процессах, а переизбрание его президента обеспечивает их поступательное развитие», — заключил он.