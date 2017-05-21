Дональд Трамп отправился в свое первое заграничное турне с момента избрания его президентом США. Примечательно, что первой страной, которую он посетил, стала Саудовская Аравия. Прямо в аэропорту Эр-Рияда его встретил Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает ТАСС. Это важная деталь, поскольку предшественнику Трампа, экс-президенту США Бараку Обаме, такой чести монарх не оказывал — последний прием, который состоялся в апреле 2016-го, прошел довольно холодно. Встреча с Трапом прошла в королевском дворце «Аль-Ямама».

В ходе визита президента США в Саудовскую Аравию были достигнуты договоренности о контрактах между двумя странами на 110 млрд долларов. Договоренности коснулись, в первую очередь, обороны. Об этом сообщает Reuters. «Этот пакет очень четко демонстрирует приверженность Соединенных Штатов нашему партнерству с Саудовской Аравией и нашим партнерам по Персидскому заливу, а также расширяет возможности для американских компаний в этом регионе и поддерживает создание десятков тысяч новых рабочих мест в военно-промышленном комплексе США», — говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Вместе с тем, пока речь идет лишь о меморандуме о намерениях. Однако намерениях у обеих сторон вполне конкретные, так, они договорились о сборке в Саудовской Аравии 150 американских многоцелевых вертолетов Blackhawk, пишет ТАСС. Кроме того, представители стран обсудили возможность развития систем ПВО в Персидском заливе и разработки смарт-технологий в сфере вооружения.

Тем не менее, не обошлось без конфузов. В частности, СМИ обратили внимание на то, что первая леди США Меланья Трамп не сочла нужным покрыть голову во время визита делегации страны в Саудовскую Аравию. The Guardian напомнил, что аналогичным образом во время поездки в королевство поступила канцлер Германии Ангела Меркель, а вот председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко надевала платок во время официальных переговоров с саудитами.

Впрочем, это обстоятельство не помешало принимающей стороне оказать почести семье президента США. Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа высшей государственной наградой королевства — орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза, передает Delfi.

Об укреплении отношений двух стран заговорили еще весной этого года, когда министр обороны Саудовской Аравии, второй наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль посетил США. На встрече в Белом доме представитель королевство назвал американцев «истинными друзьями мусульман», напоминает ТАСС. При том, что в январе Трамп издал указ об ограничении на въезд в страну для граждан мусульманских стран. Саудовская Аравия, впрочем, в список «запретных» не вошла.

«То, что президент обращается к странам с мусульманским большинством и стремится понять, кто является нашим другом и работать с ними с тем, чтобы победить наших общих врагов, очень важно, – заявил «Голосу Америки» конгрессмен-демократ, член подкомитета по Ближнему Востоку в Комитете по иностранным делам Томас Суоззи.

Добавим, что в ходе восьмидневного турне Дональд Трамп посетит Израиль и Палестину, Брюссель и Ватикан, а также саммит «Большой семерки» на острове Сицилия, напоминает BBC.