«Шалтай» - не болтай

Сегодня СМИ сообщили о том, что следственное управление ФСБ наконец вычислило того, кто является создателем и администратором «Биржи информации». Именно на этом ресурсе периодически предлагается купить содержимое взломанных почтовых ящиков чиновников и бизнесменов. Информация о личности хакера оказалась в руках журналистов «Росбалта».

В ФСБ заявили, что нашумевший ресурс держит журналист Андрей Некрасов, который несколько лет назад получил политическое убежище в Литве. Он был главным редактором газеты «Ижевский наблюдатель».

В России Некрасову уже предъявили заочные обвинения. По версии следователей, он входил в знаменитую группировку «Шалтай-Болтай» (или «Анонимный интернационал») и носил прозвище Шляпник.

До последнего момента спецслужбы считали, что Шляпником является находящийся в СИЗО хакер Александр Филинов. Он, как и Александр Глазастиков (Болтай), который объявлен в розыск, проходит по делу о «Бирже информации». Однако Глазастиков живет в Эстонии и для спецслужб недоступен. Были установлены личности только двух участников группировки, однако следствие полагает, что круг подозреваемых гораздо шире. «Вина Некрасова и Глазастикова подтверждена, собранными материалами, а также показаниями свидетелей и лиц, которые находятся сейчас под стражей», — отметили в спецслужбах.

Некрасов же в свое время получил большой вес в Удмуртии, где с 2008 года он сотрудничал с местным оппозиционным изданием «День», а в 2011 году начал издавал собственную газету «Ижевский наблюдатель», которая публиковала расследования в отношении чиновников и руководителей крупных предприятий. Спустя год Некрасов выдвинулся кандидатом по списку партии «Яблоко» в Госсовет Удмуртии, но избраться не смог. Еще через год он организовал независимый профсоюз работников завода «Ижмаш» (Консорциум «Калашников»), который выступал с критикой руководства предприятия. В 2013 году Некрасов и главный редактор газеты «День» и лидер партии «Патриоты России» в Удмуртии Сергей Щукин стали фигурантами уголовного дела, так как, по версии следствия, они требовали от главы предприятия концерна «Калашников» Константина Бусыгина 2,5 млн рублей за отказ от публикации негативной информации о работе завода. Оперативники перечислили на указанный журналистами банковский счет 300 тысяч рублей, а затем арестовали Щукина и предъявили ему обвинение по статье 163 УК РФ (вымогательство). Некрасов же сумел скрыться и был объявлен в международный розыск. Летом 2015 года он оказался на Кипре и был задержан по запросу российских властей. Именно тогда группировка «Шалтай-Болтай» проявила себя, отреагировав на задержание в своем твиттере. «С интересом следили за судьбой журналиста Некрасова, ведь на Кипр он прилетал взять интервью у представителя «Анонимного интернационала», - написали хакеры. В результате власти Кипра не выдали Некрасова России, а выслали его в Литву, так как журналист имел визу этой страны. В итоге Вильнюс предоставил Некрасову политическое убежище.

В ФСБ уверены, что именно в тот момент журналист решил создать ресурс, который будет торговать личными переписками.

В начале апреля по делу, в котором теперь фигурирует и Некрасов, были признаны потерпевшими телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов. Статус потерпевших также получили топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков и Елена Морозова из группы «Сумма». Следствие не нашло оснований для признания потерпевшими пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.

Отметим, что зимой 2014 года «Шалтай-Болтай» опубликовал материалы, согласно которым, Прокопенко отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, а также фотографию бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик с сумкой, набитой деньгами, которая якобы была сделана в кабинете Прокопенко. Зимой 2015 года была опубликована неофициальная переписка Тимаковой. В 2016 году стали публичными материалы из электронной почты Киселева, в частности, информация о его финансах и активах, как личных, так и связанных с ВГТРК.

По данным СМИ, дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, по которому арестованы сотрудники Центра информационной безопасности. Однако защита обвиняемых эту связь опровергает.