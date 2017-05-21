«Победили вместе». Итоги. Фоторепортаж
19 мая в Севастополе завершил свою работу XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Фото Наташи Четвериковой
Программный директор фестиваля Яна Конофальская
IV Российско-Китайский Медиафорум сотрудничества, посвященный сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза
У Цзян - режиссер, советник по культуре мэра г.Чунцин, продюсер, вице-президент ЕАТР, член жюри
Бахыт Каирбеков - кинорежиссер, поэт, народный артист Республики Казахстан
Чэнь Цинь - режиссер, президент Образовательного телевидения Китая (CETV)
Иван Кононов
Виктор Тихомиров
Приз Президента Фестиваля получает режиссер Георгий Негашев за фильм «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ» (в соавторстве с Павлом Фаттахутдиновым и Андреем Титовым)
Приз Оргкомитета и Попечительского Совета фестиваля получает режиссер Илья Михайлов-Соболевский за картину «НАСЛЕДИЕ. ШАГ В БУДУЩЕЕ»,
Приз общественной организации «Опора России»-«БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ», режиссер Олег Штром
Приз зрительских симпатий - «БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ», режиссеры Мария Иванова, Николай Викторов
Татьяна Борщ, автор фильма "Говорят ветераны Второй мировой войны"
Приз за лучший полнометражный фильм – «Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева
Приз за лучший фильм на военно-историческую тему – «Прифронтовой Донецк. Республика нон грата», Марк Барталмай, Неля Ойстрах, Германия
Приз за лучший короткометражный фильм – «Конкурс», Евгений Ховаев, Россия
Приз за лучший телефильм - "1918. Бессарабия", режиссер Елена Пахомова, Молдова
Приз прессы, аккредитованной на фестивале, достался фильму «Спасибо, доктор!» (Thank you, doctor!), Адилет Каржоев, Франция, Польша, Кыргызстан.