«Победили вместе». Итоги. Фоторепортаж

19 мая в Севастополе завершил свою работу XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Фото Наташи Четвериковой

Программный директор фестиваля Яна Конофальская

IV Российско-Китайский Медиафорум сотрудничества, посвященный сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза

У Цзян - режиссер, советник по культуре мэра г.Чунцин, продюсер, вице-президент ЕАТР, член жюри

Бахыт Каирбеков - кинорежиссер, поэт, народный артист Республики Казахстан

Чэнь Цинь - режиссер, президент Образовательного телевидения Китая (CETV)

Иван Кононов

Виктор Тихомиров

Приз Президента Фестиваля получает режиссер Георгий Негашев за фильм «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ» (в соавторстве с Павлом Фаттахутдиновым и Андреем Титовым)

Приз Оргкомитета и Попечительского Совета фестиваля получает режиссер Илья Михайлов-Соболевский за картину «НАСЛЕДИЕ. ШАГ В БУДУЩЕЕ»,

Приз общественной организации «Опора России»-«БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ», режиссер Олег Штром

Приз зрительских симпатий - «БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ», режиссеры Мария Иванова, Николай Викторов

Татьяна Борщ, автор фильма "Говорят ветераны Второй мировой войны"

Приз за лучший полнометражный фильм – «Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева

Приз за лучший фильм на военно-историческую тему – «Прифронтовой Донецк. Республика нон грата», Марк Барталмай, Неля Ойстрах, Германия

Приз за лучший короткометражный фильм – «Конкурс», Евгений Ховаев, Россия

Приз за лучший телефильм - "1918. Бессарабия", режиссер Елена Пахомова, Молдова

Приз прессы, аккредитованной на фестивале, достался фильму «Спасибо, доктор!» (Thank you, doctor!), Адилет Каржоев, Франция, Польша, Кыргызстан.