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21 мая 2017, 07:00

«Победили вместе». Итоги. Фоторепортаж

Приз за лучшую режиссерскую работу – «Сердце, 40 лет спустя» Евгений Голынкин, Россия
Приз за лучшую режиссерскую работу – «Сердце, 40 лет спустя» Евгений Голынкин, Россия
Наташа Четверикова

19 мая в Севастополе завершил свою работу XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Фото Наташи Четвериковой

 Программный директор фестиваля Яна Конофальская

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 У Цзян - режиссер, советник по культуре мэра г.Чунцин, продюсер, вице-президент ЕАТР, член жюри

 Бахыт Каирбеков - кинорежиссер, поэт, народный артист Республики Казахстан

 Чэнь Цинь - режиссер, президент Образовательного телевидения Китая (CETV)

 Иван Кононов

 Виктор Тихомиров

 Приз Президента Фестиваля получает режиссер Георгий Негашев за фильм «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ» (в соавторстве с Павлом Фаттахутдиновым и Андреем Титовым)

 Приз Оргкомитета и Попечительского Совета фестиваля получает режиссер Илья Михайлов-Соболевский за картину «НАСЛЕДИЕ. ШАГ В БУДУЩЕЕ», 

Приз общественной организации «Опора России»-«БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ», режиссер Олег Штром

Приз зрительских симпатий - «БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ», режиссеры Мария Иванова, Николай Викторов

 Татьяна Борщ, автор фильма "Говорят ветераны Второй мировой войны"

 Приз за лучший полнометражный фильм – «Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева

 Приз за лучший фильм на военно-историческую тему – «Прифронтовой Донецк. Республика нон грата», Марк Барталмай, Неля Ойстрах, Германия

 Приз за лучший короткометражный фильм – «Конкурс», Евгений Ховаев, Россия

Приз за лучший телефильм - "1918. Бессарабия", режиссер Елена Пахомова, Молдова 

 Приз прессы, аккредитованной на фестивале, достался фильму «Спасибо, доктор!» (Thank you, doctor!), Адилет Каржоев, Франция, Польша, Кыргызстан. 

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