Один из вопросов, над которым безуспешно размышляют археологи, это соотношение археологической культуры и этноса. Археологическая культура выделяется по сходству найденных предметов материальной культуры: сосудов, орудий, остатков жилищ, изредка – деталей погребального ритуала. Но были ли древние носители этой культуры единым народом или разными? Говорили ли они на одном языке? Какие известные языки приходятся родственниками их языку?

Археологические материалы не дают возможности уверенно отвечать на подобные вопросы. Технические новинки, как правило, довольно легко заимствуются народами у соседей, поэтому артефакты сходного типа могут иметься у разных этносов. Иногда высказывают предположения, что на этническую принадлежность могут указывать определенные признаки материальной культуры: например, форма сосудов заимствуется, а вид узора, украшающего их, привязан к этносу. Или же предпочитают полагаться на хотя бы косвенные признаки религиозных представлений, например, тип погребения. Но подобные предположения не кажутся слишком убедительными. Заимствовать могут не только полезные новшества, но и декоративные элементы. А смена или сосуществование различных типов погребения отмечается даже у одного народа.

Шанс получить не гадательный, а основанный на фактах ответ на подобные вопросы появился после того, как генетики научились работать с древней ДНК, выделяемой из костей в тех самых погребениях. По мутациям, унаследованным разными группами людей от общего предка, можно распределять их по группам, строить генеалогическое древо и проверить, относятся ли представитель той или иной археологической культуры к определенной группе. Недавно появилось очередное исследование такого рода, авторы которого попытались раскрыть загадку одной из культур древней Европы.

Еще в 1904 году шотландский археолог Джон Аберкромби (1841 – 1924) обратил внимание, что в целом ряде стран Европы встречаются керамические сосуды определенного типа: их верхняя часть напоминает перевернутый колокол. Аберкромби предположил, что они принадлежат родственным народом. В английской литературе соответствующую археологическую культуру стали называть Bell-Beaker culture, у русских авторов она зовется культурой колоколовидных кубков.

Сосуды и другие предметы, характерные для культуры колоколовидных кубков

Памятники культуры колоколовидных кубков найдены во Франции, Испании, Португалии, Италии (в том числе на Сардинии и Сицилии), в Нидерландах, Германии, Чехии, Польше, Дании, Австрии, Венгрии, Великобритании и Ирландии, а также в Марокко. Появляются они примерно в 2750 году до нашей эры и исчезают спустя тысячелетие, охватывая конец европейского неолита и начало бронзового века. Дольше всего они встречаются на Британских островах. Сначала историки предполагали, что все эти находки принадлежат к одной этнической общности, представители которой мигрировали по Европе. Но постепенно у них усиливалось подозрения, что колоколовидными кубками пользовались разные народы. Слишком велики были региональные отличия. Поэтому сейчас чаще говорят не о «культуре колоколовидных кубков», а о «традиции колоколовидных кубков», охватившей в какой-то период ряд культур.

Новое исследование, опубликованное на сайте препринтов bioRxiv.org, было проведено большой группой ученых из разных стран под руководством Вольфганга Хаака (Wolfgang Haak) из Института истории человечества Общества Макса Планка в Йене, Иэна Барнса (Ian Barnes) из отдела наук о Земле Музея естественной истории в Лондоне, Карла Лалуэса-Фокс (Carles Lalueza-Fox) из Института эволюционной биологии Университета имени Пумпеу Фабры в Барселоне, Иньиго Оальде (Iñigo Olalde) и Давида Райха (David Reich) из Гарвардской школы медицины. Авторы проанализировали геномы 170 древних европейцев, чьи останки были обнаружены вместе с предметами «культуры колоколовидных кубков». Восемьдесят захоронений были найдены в Великобритании, остальные происходили из Чехии, Германии, Венгрии, Польши, Нидерландов, Италии, Португалии и Испании. Выделенные из древних костей последовательности ДНК были сопоставлены еще с сотнями других геномов как древних, так и современных европейцев. В итоге на вопрос об этническом единстве или различии представителей традиции колоколовидных кубков они дали два ответа.

Во-первых, скелеты из Центральной Европы и с Пиренейского полуострова оказались слабо генетически связанными друг с другом, так что они вряд ли могли принадлежать представителям одного этноса, мигрировавшего через Европу. Но, во-вторых, станки из Британии, видимо, принадлежать к одной тесно связанной популяции, которая, переселившись на остров около 2500 года до н. э., принесла туда колоколовидные кубки и почти вытеснила живших там ранее земледельцев.

Действительно британские носители этой культуры имели генетически очень мало общего с предшествующим неолитическим населением Британии, зато они явно приходились родственниками представителям той же культуры, чьи останки были найдены на территории Нидерландов. Генетики говорят, что антропологически новое население было более светлокожим и светлоглазым, чем те, кто жил в Британии до них.

Правда, не все ученые согласны с выводами авторов. Археолог из Университета Дарема Бенджамин Робертс, называя полученные результаты потрясающими, все-таки полагает, что пока нет оснований говорить о полной смене древнего населения Британии племенами изготовителей колоколовидных кубков. Он отмечает, что в бронзовом веке в Британии распространилась кремация как тип погребения, поэтому далеко не все останки древнего населения сохранились и могли быть учтены при исследовании.