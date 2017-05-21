Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 мая 2017, воскресенье, 20:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
21 мая 2017, 19:20
археология генетика история неолит
Максим Руссо

Кубки и гены

Колоколовидные кубки
Колоколовидные кубки
Wikimedia Commons

Один из вопросов, над которым безуспешно размышляют археологи, это соотношение археологической культуры и этноса. Археологическая культура выделяется по сходству найденных предметов материальной культуры: сосудов, орудий, остатков жилищ, изредка – деталей погребального ритуала. Но были ли древние носители этой культуры единым народом или разными? Говорили ли они на одном языке? Какие известные языки приходятся родственниками их языку?

Археологические материалы не дают возможности уверенно отвечать на подобные вопросы. Технические новинки, как правило, довольно легко заимствуются народами у соседей, поэтому артефакты сходного типа могут иметься у разных этносов. Иногда высказывают предположения, что на этническую принадлежность могут указывать определенные признаки материальной культуры: например, форма сосудов заимствуется, а вид узора, украшающего их, привязан к этносу. Или же предпочитают полагаться на хотя бы косвенные признаки религиозных представлений, например, тип погребения. Но подобные предположения не кажутся слишком убедительными. Заимствовать могут не только полезные новшества, но и декоративные элементы. А смена или сосуществование различных типов погребения отмечается даже у одного народа.

Шанс получить не гадательный, а основанный на фактах ответ на подобные вопросы появился после того, как генетики научились работать с древней ДНК, выделяемой из костей в тех самых погребениях. По мутациям, унаследованным разными группами людей от общего предка, можно распределять их по группам, строить генеалогическое древо и проверить, относятся ли представитель той или иной археологической культуры к определенной группе. Недавно появилось очередное исследование такого рода, авторы которого попытались раскрыть загадку одной из культур древней Европы.

Еще в 1904 году шотландский археолог Джон Аберкромби (1841 – 1924) обратил внимание, что в целом ряде стран Европы встречаются керамические сосуды определенного типа: их верхняя часть напоминает перевернутый колокол. Аберкромби предположил, что они принадлежат родственным народом. В английской литературе соответствующую археологическую культуру стали называть Bell-Beaker culture, у русских авторов она зовется культурой колоколовидных кубков.

 

Сосуды и другие предметы, характерные для культуры колоколовидных кубков

Памятники культуры колоколовидных кубков найдены во Франции, Испании, Португалии, Италии (в том числе на Сардинии и Сицилии), в Нидерландах, Германии, Чехии, Польше, Дании, Австрии, Венгрии, Великобритании и Ирландии, а также в Марокко. Появляются они примерно в 2750 году до нашей эры и исчезают спустя тысячелетие, охватывая конец европейского неолита и начало бронзового века. Дольше всего они встречаются на Британских островах. Сначала историки предполагали, что все эти находки принадлежат к одной этнической общности, представители которой мигрировали по Европе. Но постепенно у них усиливалось подозрения, что колоколовидными кубками пользовались разные народы. Слишком велики были региональные отличия. Поэтому сейчас чаще говорят не о «культуре колоколовидных кубков», а о «традиции колоколовидных кубков», охватившей в какой-то период ряд культур.

Новое исследование, опубликованное на сайте препринтов  bioRxiv.org, было проведено большой группой ученых из разных стран под руководством Вольфганга Хаака (Wolfgang Haak) из Института истории человечества Общества Макса Планка в Йене, Иэна Барнса (Ian Barnes) из отдела наук о Земле Музея естественной истории в Лондоне, Карла Лалуэса-Фокс (Carles Lalueza-Fox) из Института эволюционной биологии Университета имени Пумпеу Фабры в Барселоне, Иньиго Оальде (Iñigo Olalde) и Давида Райха (David Reich) из Гарвардской школы медицины. Авторы проанализировали геномы 170 древних европейцев, чьи останки были обнаружены вместе с предметами «культуры колоколовидных кубков». Восемьдесят захоронений были найдены в Великобритании, остальные происходили из Чехии, Германии, Венгрии, Польши, Нидерландов, Италии, Португалии и Испании. Выделенные из древних костей последовательности ДНК были сопоставлены еще с сотнями других геномов как древних, так и современных европейцев. В итоге на вопрос об этническом единстве или различии представителей традиции колоколовидных кубков они дали два ответа.

Во-первых, скелеты из Центральной Европы и с Пиренейского полуострова оказались слабо генетически связанными друг с другом, так что они вряд ли могли принадлежать представителям одного этноса, мигрировавшего через Европу. Но, во-вторых, станки из Британии, видимо, принадлежать к одной тесно связанной популяции, которая, переселившись на остров около 2500 года до н. э., принесла туда колоколовидные кубки и почти вытеснила живших там ранее земледельцев.

Действительно британские носители этой культуры имели генетически очень мало общего с предшествующим неолитическим населением Британии, зато они явно приходились родственниками представителям той же культуры, чьи останки были найдены на территории Нидерландов. Генетики говорят, что антропологически новое население было более светлокожим и светлоглазым, чем те, кто жил в Британии до них.

Правда, не все ученые согласны с выводами авторов. Археолог из Университета Дарема Бенджамин Робертс, называя полученные результаты потрясающими, все-таки полагает, что пока нет оснований говорить о полной смене древнего населения Британии племенами изготовителей колоколовидных кубков. Он отмечает, что в бронзовом веке в Британии распространилась кремация как тип погребения, поэтому далеко не все останки древнего населения сохранились и могли быть учтены при исследовании.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.