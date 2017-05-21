О том, что КНДР вновь проводит испытания ядерного оружия, стало известно после сообщения южнокорейского агентства Yonhap. «Северная Корея выпустила неопознанную ракету или снаряд неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо», — приводит агентство слова представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Изначально было известно только то, что ракета выпущена в восточном направлении, а также то, что она не является межконтинентальной. Однако позднее появились подробности. «Мы знаем, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности. Последняя система, прошедшая испытания в феврале, имеет более короткий диапазон, чем ракеты, запущенные в трех последних испытаниях Северной Кореи», — приводит MigNews слова представителя Белого дома.

Добавили ясности в ситуацию и представители Японии. Так, генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга сообщил, что ракета была запущена в восточном направлении и, пролетев порядк 500 километров, упала в Японское море, однако за пределами экономической зоны страны, сообщает телеканал NHK.

Очередной запуск ракет КНДР осудили в разных странах мира. В частности, о неприемлемости испытаний, которые ставят под угрозу ситуацию в Японском море, высказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал срочное заседание совета безопасности страны, передает BBC.

С момента предыдущего запуска ракет в КНДР прошла ровно неделя — правда, тога дальность и класс испытываемого оружия был выше. Позднее выяснилось, что речь шла о ракете средней дальности «Хвансон-12». По данным СМИ, запуском руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. В честь удачного пуска ракеты, которая пролетела 800 км и упала в Японском море, прошло поздравление ученых, инженеров и военных, участвовавших в испытании «Хвансона». Как уточняет Russia Today, пуск — несмотря на неодобрение — признали удачным не только в Северной Корее, но и в других странах. В частности, представители Японии отметили, что КНДР добилась серьезного технического прогресса в области ВПК.

Кстати, о том, что страна будет проводить еженедельные испытания ядерного вооружения, представители Северной Кореи заявляли ранее. В частности, в середине апреля глава министерства иностранных дел КНДР Хан Сонг-Рель сообщил об этом в интервью BBC. «Война может начаться, если США будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства», — также отметил он.

Накануне заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Ким Ин Рен также рассказал о том, что Северная Корея готова снизить уровень напряжения на полуострове. «В первую очередь необходимо положить конец враждебной политике США в отношении КНДР, именно это первопричина всех проблем», — приводит его слова Reuters.

Также ранее «Полит.ру» писало о том, что северокорейские разведчики занялись хакасскими атаками по всему миру . «Подразделение 180 вовлечено в хакерские атаки на финансовые институты, они взламывают аккаунты банков, а затем выкачивают деньги», — цитирует Reuters слова бывшего северокорейского профессора информатики Ким Хын Квана.