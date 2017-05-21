За свою коллегу Наталью Поклонскую вступился вице-спикер ГД РФ, глава думских единороссов Владимир Васильев. «Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж. А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться. Такого рода заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика», — сказал он РИА Новости.

Напомним, поводом для комментариев стали слова замдиректора российского отделения международной неправительственной организации, занимающейся расследованиями, Transparency International Ильи Шуманова. В своем аккаунте в Facebook он заявил о готовности TI разоблачить Наталью Поклонскую. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он.

В свою очередь, слова Шаманова стали лишь реакцией на цитату самой Натали Поклонской, которая в конце недели предложила провести проверки в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Об этом она сказала в интервью RNS. Журналист задал ей вопрос о том, являются ли ФБК и TI союзниками в сфере борьбы с коррупцией. «Я не включаю никакие организации ни в какие черные списки, у меня их просто нет. Информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы. Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат. Эти организации мне лично не мешают, они, скорее, судя по последним событиям, могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом. Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю», — ответила Поклонская.

В отличие от представителя TI, который отреагировал на заявление экс-прокурора Крыма довольно эмоционально, в Фонде по борьбе с коррупцией Алексея Навального не стали горячиться, но напомнили, что публикуют все отчеты о собственной деятельности и финансировании на официальном сайте, а потому проверок не боятся. «ФБК всегда был максимально открытой организацией. Мы, кроме того, что подаём стандартный отчёт в Минюст и отчитываемся по всей нашей деятельности — по направлению нашей деятельности, по уставным документам, по расходам и доходам, которые есть у фонда, — кроме этого, мы всегда ежегодно, самостоятельно, без какой-либо законодательной обязанности публикуем ежегодные отчёты по деятельности ФБК, в том числе, отчеты по денежным средствам, которые приходят к нам на счета, которые мы расходуем для нашей деятельности», — сообщила РИА Новости юрист Фонда Любовь Соболь.

Как напоминает агенство «Новый День», основные задачи автономной некоммерческой организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» – противодействие коррупции в России и распространение антикоррупционного мировоззрения. Центр был создан в декабре 1999 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции в мае 2000 года, а в октябре 2000 года влился в международное движение по противодействию коррупции Transparency International, созданное в 1993 году.