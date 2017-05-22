22 мая 2017, 10:03
Карта бита
В субботу цена биткоина поднялась до 2086,08. Это стало рекордом — всего за два дня курс самой популярной в мире криптовалюты подскочил на 100 долларов. «Мы никогда не видели такого оживления в торговле биткоинами, как за последние несколько месяцев. С января мы зафиксировали рост числа активных трейдеров на 600 процентов», — прокомментировали представители биржи Poloniex сайту CoinDesk.
Еще в январе этого года биткоин стоил значительно дешевле — чуть больше 1000 долларов. Рост начался в конце декабря 2016-го. До этого подобную планку криптовалюта преодолевала только в ноябре 2013-го. Причем в начале этого года аналитики затруднялись сказать, что послужило причиной для возобновления активности криптовалюты, напоминает Lenta.
Рост курса биткоина с 19 по 20 мая 2017
Взрывной рост курса криптовалюты и активизация инвесторов, вероятно, связаны с процессом легализации биткоинов в Японии. В стране документ, признающий криптовалюту полноценным легальным финансовым документом, вступил в силу в апреле этого года, напоминает Nikkei. На тот момент биткоин стоил порядка 1300 долларов. Причем внутренний оборот криптовалют в Японии должен составить, по прогнозу экономистов Nikkei, к 2020 году триллион йен.
В России биткоины под запретом. В качестве официального финансового инструмента они не работают. В прошлом году Министерство финансов РФ пыталось провести запрет о введении уголовной ответственности за обмен рублей на криптовалюту. Но документ не был принят — его забраковали на стадии проверки Минюста. Впоследствии финансовое ведомство пересмотрело свою позицию относительно криптовалюты. Более того, по некоторым данным Минфин начал прорабатывать возможность легализации биткоинов уже в 2018 году. В ведомстве посчитали, что власти должны знать обо всех финансовых операциях граждан. «Государство должно знать, кто в каждый момент времени выступает по обе стороны финансовых цепей. Если это сделка, то принимающим в ней участие лицам нужно знать, у кого они покупают и кому продают, по аналогии с банковскими операциями», — говорил в интервью агентству Bloomberg замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Алексей Моисеев
В ЦБ РФ после слов замминистра подчеркнули, что заявления о легализации биткоинов в России пока преждевременны. Там напомнили, что по статье 27 ФЗ «О Банке России» выпуск на территории страны запрещен, а юрлица, которые нарушат запрет и, например, станут предоставлять услуги по обмену валюты на биткоины, рискуют стать фигурантами уголовных дел — за вовлечение в сомнительные операции и попытку легализации доходов, преступным путем.
Однако эксперты банковского сектора уверены, что ситуация в ближайшее время может поменяться, и в России все же могут признать биткоины как легальный финансовый инструмент. «Игнорировать или запрещать транзакции с биткоинами — значит лишать экономику страны доступа к важному инструменту, снижать ее эффективность», — ранее пояснял порталу BitsMedia начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В настоящее время криптовалюты частично запрещены в Китае, Индии, Вьетнаме, Исландии, а, например, в Германии биткоины признаны «частными деньгами».
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