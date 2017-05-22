Рост курса биткоина с 19 по 20 мая 2017

«О Банке России» выпуск на территории страны запрещен, а юрлица, которые нарушат запрет и, например, станут предоставлять услуги по обмену валюты на биткоины, рискуют стать фигурантами уголовных дел

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за вовлечение в сомнительные операции и попытку легализации доходов, преступным путем.