Крымские власти решили вплотную заняться вопросом собственности на землю. Республика предлагает просто прекратить права собственности на землю, которые нарушают российское законодательство. Речь идет об участках, которые находятся на территории общего пользования, включая пляжи и парки, или используются не по целевому назначению.

Общая стоимость таких «неправильных» участков, по некоторым данным, превышает миллиард долларов, но полностью решить все вопросы республика планирует к 2021 году, пишет в пятницу «Коммерсантъ».

Алушта Ekaterina Sotova

Изымать землю на территории Крыма и Севастополя предлагается на основании поправок в конституционный закон «О принятии в состав РФ Республики Крым...», которые прорабатывают власти региона. Глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо Дмитрию Козаку, в котором сообщает, что у региональных чиновников до сих пор нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству. Копия документа есть у «Коммерсанта».

Также Аксенов предложил вице-премьеру внести на рассмотрение парламента специальный законопроект, который регулировал бы процесс прекращения прав на участки в Крыму и Севастополе. В документе, по мнению главы Крыма, должно быть указано, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и т. д.) или используется не по целевому назначению.

Гурзуф Valeri Pizhanski

Глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня подтвердила журналистам, что в Крыму порой невозможно проверить законность правоустанавливающих документов, выданных госорганами Украины. «Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом, и у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов», — объяснила Добрыня.Член общественной организации «Чистый берег. Крым», которая борется с незаконным строительством в прибрежных зонах и парках также рассказал, что государственные органы Украины выдали на полуострове десятки тысяч разрешительных актов в обход украинских же законов.

Евгения Добрыня crimea.gov.ru

Согласно действующему закону, изымать землю в пользу государства можно только по решению суда либо уплачивая владельцу ее стоимость. Если оценки стоимости незаконно оформленных земель верны, то правительству для выкупа потребуется около 60 млрд рублей. А массовое отчуждение прав в судебном порядке неизбежно приведет к социальному напряжению. Вдобавок не исключено, что бывшие собственники подадут жалобы в ЕСПЧ, что еще более усложнит процесс.

Кроме того, не стоит забывать, что собственники недвижимости, пусть и незаконно оформленной, платят в бюджет налоги, а их потеря может быть достаточно чувствительной для властей республики и Севастополя.

Сразу после присоединения Крыма к России, напомним, новыми властями были национализированы не только активы центрального правительства Украины, но и собственность частых предпринимателей. Причем если государственные компании, фактически, меняли учредителя, то частные компании сохраняли собственников — просто у них изымалось имущество. Причем если национализация имущества правительства Украины объяснялась необходимостью обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры полуострова, то изъятие частной собственности никак не объяснялось.