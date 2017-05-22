Лекция Дарьи Димке о муниципальной власти. Видео

15 мая в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступила магистр антропологии, сотрудник исследовательского центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Димке. Тема ее лекции — «Становясь чиновником: как формируется оптика Левиафана».

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.