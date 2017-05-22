Промышленность вошла в стадию «позитивной стагнации», свидетельствуют данные Росстата. По оценке экспертов, опрошенных газетой «Ведомости», наиболее вероятным прогнозом до 2019 года является ситуация «ни роста, ни спада». Вопросом о том, что необходимо для обеспечения устойчивого развития страны, задавались и другие эксперты.

По информации Росстата, промышленное производство за первый квартал года увеличило выпуск на 0,7%. В то же время за январь – апрель 2016 года рост промпроизводства составлял 1,1%, а за год в целом – 1,3%. Однако нужно отметить, что в 2017 году Росстат перешел на новый классификатор, согласно которому промышленность поделена на четыре основных сектора вместо прежних трех. В результате в индексе промышленного производства увеличена доля добывающего сектора.

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности в апреле в сравнении с январем снизился, хотя все еще превышает аналогические показатели за 2016 год. Кроме того, результаты опросов промышленников свидетельствуют о снижении инфляционного давления.

Если достаточно позитивные настроения отмечаются в сфере добычи сырья, рост в обрабатывающих областях близок к нулю, отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Правда, к этой картине уже привыкли: три четверти опрошенных считают ситуацию нормальной, следует из опросов Института Гайдара.

Программист в офисе / pixabay.com

В целом в промышленности не наблюдается ни причин для спада выпуска, ни признаков, указывающих на возможность устойчивого роста, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, самым реалистичным для ближайших нескольких лет можно считать прогноз, предполагающий рост промпроизводства темпами не более 2% в год. Эти темпы не будут повышаться, пока не будут проведены структурные, управленческие, институциональные реформы.

Вопрос о необходимых для России экономических реформах затронул и председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В статье «Пять опасных мифов», размещенной в газете «Коммерсантъ», он описал экономические заблуждения, бытующие в настоящее время в России. Появление этих заблуждений он объяснил потребностью в ускорении экономического роста России и желанием сохранить психологический комфорт, предполагая, будто простые решения могут дать быстрое и едва ли не окончательное решение проблемы.

В статье подчеркивается, что некоторые из ныне предлагаемых планов могли бы заметно осложнить обеспечение долгосрочного устойчивого развития страны. Глава ЦРС выделяет пять мифических «решений» такого сорта. К ним он относит:

– миф о преимущественно немонитарном характере инфляции, которую якобы бессмысленно регулировать мерами денежной политики;

– миф о том, что экономический рост можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения;

– миф о том, что этот рост можно «разогнать», используя имеющиеся в стране значительные незагруженные производственные мощности после снижения процентной ставки;

– миф о том, что увеличению темпов роста может способствовать предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях;

– и миф о том, что возвращение Банка России к активной валютной политике будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение.

Алексей Кудрин / kremlin.ru

Обосновав нереалистичность этих подходов, Кудрин заключает: при разработке стратегии экономического роста необходимо делать акцент на его устойчивости. Поэтому, подчеркивает он, элементами стратегии «не могут быть меры, дающие позитивный эффект только в краткосрочной перспективе, но создающие в экономической системе деформации, мешающие ее здоровому развитию».

О мерах, необходимых для долгосрочного развития страны, говорила в интервью интернет-изданию «Газета.Ru» Лилия Овчарова, соавтор Стратегии-2035, которую Центр стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным подготовил по заказу Кремля. По ее оценке, желая увеличить экономический рост и добиться устойчивого развития страны в перспективе, власти не должны вести себя, «как козел в огороде с капустой», то есть не должны быть нацелены только на то, что даст отдачу очень быстро.

По мнению Овчаровой, нужно думать о будущем и инвестировать в те сферы, которые смогут дать эффект с годами, например, в индустрию здоровья и образования, в человеческий капитал. Делать это необходимо, поскольку «капусты в огороде» больше не будет: у России не появится «другой нефти» на продажу, да и спрос на продукцию ВПК перестанет расти. Кроме того, по словам Овчаровой, уже сейчас качество человеческого капитала в стране «не отвечает новым возможностям для экономического роста».

Эксперт убеждена: без инвестиций в качество человеческого капитала, без изменения систем образования и здравоохранения Россия не выйдет из стагнации и в принципе утратит возможность претендовать на какое-то глобальное лидерство. «Занимаясь инфраструктурными реформами, мы пропустили четвертую технологическую революцию. Если мы не встанем на этот путь, то не сможем обеспечить приемлемые темпы экономического роста. Главный потенциал экономического роста, конечно же, здесь», – отметила она.

Ссылаясь на данные PISA – организации, которая занимается международной оценкой качества образования, – Овчарова заявила, что российские компании в десять раз меньше инвестируют в повышение квалификации, нежели зарубежные. При этом уровень средний образования не является высоким: 25% школьников не могут подтвердить базовую функциональную грамотность, отмечает эксперт.

«Мы должны инвестировать в непрерывную систему повышения квалификации. И не заканчивать свое образование после завершения университета, нужно хотя бы раз в три года проходить переквалификацию, а может быть, и чаще. И иметь инфраструктуру, которая это обеспечивает. Для новых технологий, повторюсь, нужны новые люди, быстро переобучающиеся. Люди и их знания и умения – это, скажем так, единственный шанс, который есть у нашей страны для развития. Других шансов и другой «нефти» у нас нет», – отметила Овчарова.

По ее словам, в настоящее время по индексу человеческого развития (рассчитывается ООН) Россия находится примерно в середине мирового рейтинга. «Мы сейчас не отсталая страна, мы страна среднего уровня. А будем страной отсталой», – добавила она, описывая, что ждет Россию, если она не будет инвестировать в человеческий капитал.

Эксперт отметила, что хотя финансирование образования и здравоохранения их бюджета не может быть увеличено вдвое, некоторое увеличение бюджетных ассигнований на них все же возможно, а остальные средства могли бы вкладывать сами россияне. «Мы задали населению вопрос: на что вы готовы дополнительно заплатить 2% ваших доходов? И, между прочим, на первом месте оказалось здравоохранение. То есть население готово доплатить 2% своих доходов за более качественную медицину. Это очень приличные деньги», – пояснила она.

По мнению Лидии Овчаровой, до 2050 года лидерство государств на глобальных рынках будет определять система здравоохранения, и вкладывать в нее, как и в образование, нужно уже сейчас. «Мы при достаточно сложном экономическом положении оказались в ситуации, когда должны найти слова и действия, чтобы убедить граждан и политиков в том, что нужно инвестировать в раннее развитие детей, в здоровье и образование взрослых. При этом за бедных должно заплатить государство, средний класс сможет и уже софинансирует, а богатые в состоянии сами оплатить свое развитие», – заключила она.

Эксперт подчеркнула, что в ЦСР есть и другие концепции мер по обеспечению устойчивого развития.