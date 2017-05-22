22 мая 2017, 09:17
Заголовки утра. 22 мая
"Коммерсантъ" в статье "Скромно в заданном направлении" пишет о низком росте зарплат в предстоящие 20 лет.
"У Владимира Путина и Эмманюэля Макрона нашелся повод для встречи". Президент РФ летит во Францию с неожиданным визитом.
Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в статье для "Ъ" "Пять опасных мифов" рассказывает о том, как, с его точки зрения, выглядят идеи, которые в принципе не могут быть использованы в будущих реформах.
О предложении Минэнерго строить дополнительные мощности в Крыму и Краснодарском крае по механизму конкурентного отбора, аналогичному инвестиционным договорам, рассказывается в статье "Крымская генерация требует сверхподдержки".
РБК рассказывает об очередной серии утечек в СМИ информации о том, что Москва возлагала большие надежды на генерала Майкла Флинна и надеялась влиять через него на политику Дональда Трампа.
Интервью вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, посвященное тому, что предыдущая программа сноса пятиэтажек не могла быть продолжена и когда будет построен первый дом в рамках новой, озаглавлено "Мы построим дом длиной от Москвы до Владивостока".
"Газета.ru" сообщает: "Украинцев не удалось отключить от России". Как на Украине находят способы обойти запреты на сайты из РФ.
В статье "Террористы не поклоняются Богу, они поклоняются смерти" рассказывается о том, как Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию выступил перед лидерами 55 мусульманских государств.
«Мы страна среднего уровня, а будем отсталой». Интервью соавтора стратегии-2035 Лилии Овчаровой о том, как стимулировать экономический рост.
"Известия" в статье "Ставка по ипотеке на пути к историческому минимуму" предсказывают ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе.
"В администрации президента ищут темы плебисцитов". Одним из способов повышения явки на президентских выборах могут стать мини-референдумы по неполитическим вопросам.
Нервные хозяева и непредсказуемый гость: Путешествия президента Трампа (Nervous hosts and an unpredictable guest: President Trump’s travels). Материал о том, что может пойти не так во время первого заграничного турне президента США Дональда Трампа.
Хасан Рухани получил второй строк в Иране (Hassan Rouhani wins a second term in Iran). Одержав второй раз победу на президентских выборах в Иране, Хасан Рухани теперь примется за борьбу с консерваторами и сторонниками жесткого курса.
Британия грозится прекратить переговоры по Brexit'у, если ей выставят огромный счет (U.K. Threatens to Quit Brexit Talks If It Faces Massive Bill). Министр по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис заявил, что Британия прекратит переговоры об отделении, если европейский блок не прекратить требовать от нее платеж в размере 100 млрд. евро.
Трамп, наслаждающийся саудовскими сделками, смягчил критику ислама (Trump Dials Back Islam Critique as He Basks in Saudi Deals). Президент США Дональд Трамп заявил, что борьба с терроризмом - это не противостояние между вероисповеданиями. Тем самым он сильно смягчил свою первоначальную риторику.
Трамп призвал мусульман противостоять экстремизму (Trump Calls on Muslims to Confront Extremism). Президент США Дональд Трамп призвал мусульманских лидеров по всему миру бороться с экстремизмом. Это новая комбинированная попытка бороться с терроризмом и противостоять "иранской агрессии" на Ближнем Востоке.
Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету (North Korea Launches Another Ballistic Missile). Пхеньян стал чаще проводить испытания, потому что он стремится как можно скорее разработать оружие, способное нанести удар по континентальной территории США.
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