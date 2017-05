Заголовки утра. 22 мая

Нервные хозяева и непредсказуемый гость: Путешествия президента Трампа ( Nervous hosts and an unpredictable guest: President Trump’s travels ). Материал о том, что может пойти не так во время первого заграничного турне президента США Дональда Трампа.

Хасан Рухани получил второй строк в Иране ( Hassan Rouhani wins a second term in Iran ). Одержав второй раз победу на президентских выборах в Иране, Хасан Рухани теперь примется за борьбу с консерваторами и сторонниками жесткого курса.

Британия грозится прекратить переговоры по Brexit'у, если ей выставят огромный счет ( U.K. Threatens to Quit Brexit Talks If It Faces Massive Bill ). Министр по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис заявил, что Британия прекратит переговоры об отделении, если европейский блок не прекратить требовать от нее платеж в размере 100 млрд. евро.