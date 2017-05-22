Депутат Госдумы Денис Кравченко: Диверсификация производства позволит ППГХО выйти на новые рынки и нарастить прибыль

Создание новых моделей горно-шахтной техники продолжают машиностроители ремонтно-механического завода (РМЗ) Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). С конвейера сошли первые образцы погрузочно-доставочной машины ПД-2ЭЭ. ПД-2ЭЭ предназначена, в первую очередь, для работ в подземных условиях. Она оснащена установкой силового электропривода и гидравлическим тормозом, что позволит преодолевать уклоны до 16 град. «В новой модели также усовершенствованы силовая трансмиссия, редуктора и применена новая компоновка. Мы увеличили емкость кабельного барабана до 150 метров, установили систему централизованной смазки. Управление джойстиком позволит улучшить удобство и быстроту манипуляций машины, следовательно, и ее производительность», - рассказал руководитель проекта по выпуску ПДМ Григорий Горячий. Погрузочно-доставочные машины (ПДМ) РМЗ выпускает с 1991 года. На сегодня предприятие является единственным производителем техники подобного класса в России.

Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Производство новой погрузочно-доставочной машины демонстрирует систематическую работу АРМЗ по модернизации производственной базы. Думаю, инвестиции в этот проект оправдаются, так как ППГХО предлагает продукт не только для внутреннего пользования, но и для национального рынка. Это пример успеха работ по импортозамещению, так как отечественное предприятие не просто сумело создать аналог зарубежной техники, но и сделать его более легким в управлении. Не менее важен для наших добывающих предприятий и ценовой фактор, и то, что машина, предлагаемая ППГХО, в полтора-два раза дешевле таких же импортных агрегатов, тоже будет способствовать высокому спросу.

Диверсификация производства позволит ППГХО выйти на новые рынки и нарастить прибыль.