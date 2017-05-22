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22 мая 2017, 18:07
публичные лекции фоторепортаж

Лекции Ивана Куриллы о России и США. Фоторепортаж

Иван Курилла
Иван Курилла
Фото: Юлия Шнайдер

19 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Доктор исторических наук, профессор факультета политических наук и социологии ЕУСПб, член Совета Вольного исторического общества Иван Иванович Курилла выступил с лекцией на тему «Российско-американские отношения в исторической ретроспективе».

Читайте репортаж Максима Руссо «Россия и США в глазах друг друга» и смотрите фоторепортаж Юлии Шнайдер.

В последние месяцы тема России вновь стала популярной во внутриполитических дебатах в США. Противники президента Трампа вновь и вновь обвиняют его в связях с Россией, и в американской прессе был реанимирован образ России как серьезного врага Соединенных Штатов.

В такой ситуации особенно интересно проследить, какими видели друг друга Соединенные Штаты и Россия, начиная с XVIII века. США и Россия заняли позицию конституирующего другого (сравнение с которым помогает определить себя) по отношению друг к другу задолго до холодной войны или революции 1917 года – как минимум с конца XIX века.

Иван Курилла полагает, что это связано с тем, что, во-первых, обе страны принадлежали к одному цивилизационному типу – европейскому, и это давало возможность их сопоставлять, а, во-вторых, они представляли собой два крайних варианта развития европейской политической системы: демократическую республику и самодержавную монархию.

Самый ранний образ США в русском сознаний – это страна индейцев. Даже слово «американец» первоначально относилось в русском языке именно к коренным американцам, а не к европейским колонистам и их потомкам.

В XIX веке огромной популярностью в России пользовались романы Фенимора Купера, в которых тоже можно встретить образы благородных индейцев. Даже Николай I на встрече с новым американским послом спрашивал его, не выпустил ли господин Купер новой книги.

Второе впечатление, произведенное Америкой на Россию – это американская революция и война за независимость. С тех пор важной частью образа США становится представление о стране свободы и образце политического устройства.

Декабристы изучали конституцию США и конституции отдельных штатов и использовали их в собственных конституционных проектов.

Третий образ Америки появился с конца 1830-х годов. Это представление о стране прогресса, технических чудес, «рассаднике промышленности», как писали тогда в русской прессе. В Россию было приглашено много американских инженеров. Николай I любил сравнивать себя с Петром I, и его усилия по модернизации действительно напоминали петровские времена, только роль голландцев исполняли американцы.

Параллельно с этим образом Америки в XIX веке возникает и другой: США как страна расового неравенства. В середине XIX века Российская империя и США оставались последними из «цивилизованных стран», где сохранялись институты личной несвободы: рабство в Америке и крепостное право в России. Наконец, позднее всего в России сформировался образ США как страны-партнера по разделу мира.

В США образ России привлекал меньше внимания. Но уже в начале XIX века Россия начала появляться как аргумент в политических спорах. В 1830 – 1850 годах произошло значительное сближение США и Российской империи (вспомним модернизацию Николая I). 

В XX веке к американским образам России добавилось впечатление от русской революции. И 1905, и 1917 годы вызывали в США надежды, что Россия вот-вот превратится в Соединенные. Эти циклы надежды и разочарования повторялись неоднократно. На рубеже XIX – XX веков появился еще один американский образ России – как страны-ученика или объекта помощи.

Следующую лекцию в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла прочтет доктор исторических наук, профессор ЕУСПб Евгений Анисимов 26 мая. Тема лекции: «Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве».

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