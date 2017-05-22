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22 мая 2017, 18:36
Госдума гражданская авиация законотворчество
Ольга Зайцева

Паллиатив для авиации

Уточка в очках и летном шлеме
Уточка в очках и летном шлеме
pixabay.com

В связи со случаем хулиганства в самолете в России возбуждено первое уголовное дело по статье о хулиганстве на транспорте, сообщает интернет-издание «Репаблик.Ру». Речь идет о происшествии на борту самолета, следовавшего 19 мая из Тель-Авива в Москву. Один из пассажиров лайнера, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается открыть дверь во время полета. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, введение уголовной ответственности за хулиганство на транспорте Госдума одобрила в марте 2017 года. За такое преступление предполагается штраф до 500 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет. В то же время Госдума не приняла поправки к Воздушному кодексу РФ, предполагающие создание «черного списка» пассажиров, поведение которых на борту создавало угрозу безопасности полета и жизни других лиц. Предполагалось, что попавшим в список не будут продавать билеты в течение трех лет.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Олег Смирнов, член Общественного совета Росавиации, заслуженный пилот СССР. По его оценке, необходимость введения подобного закона давно назрела, и, кроме того, очень желательно, чтобы Госдума все же одобрила идею занесения нарушителей в «черные списки» авиакомпаний.

«Мировая тенденция – а это не только наша проблема, она известна всему миру – состоит в том, чтобы наказывать за несанкционированное вмешательство в работу экипажа в полете. Практически ежедневно в авиационном мире появляются сообщения о том, что где-то кто-то из пассажиров, будучи пьян, ведет себя агрессивно. И, конечно, это является не просто нарушением правил полета, обеспечивающих удобство пассажиров, но и угрозой безопасности полетов. Появление такого человека на борту создает риск для всех пассажиров и экипажа.

 
Вид из окна самолета / pixabay.com

Дело в том, что рабочее место пилотов гражданской авиации – не в уютном кабинете на кожаном диване с секретаршей на коленях и кофе с коньяком под рукой, а на высоте 10-12 километров, в безжизненном пространстве. К тому же самолет движется со скоростью 1000 километров в час. И вдруг появляется пьяный, который начинает приставать к пассажирам, хватать женщин, пугать детей, раздражать мужчин. Да, впечатления пассажиров от полета – сразу насмарку, их дети напуганы, а сами они – на грани того, чтобы применить силу. Но это не просто портит настроение, этот же пьяный является угрозой безопасности всех без исключения людей на борту – потому что неизвестно, куда он может в ажиотаже нажать, какой выключатель может выключить, не захочет ли он открыть люк. А открытый люк на такой высоте – это гибель всех, кто есть на борту, потому что мгновенная разгерметизация на высоте смертельно опасна.  Очевидно, что экипаж должен вмешаться.

Поэтому российские авиаторы, как и весь мир (масса компаний в 200 государствах мира настаивают на этом, и я лично тоже занимался вопросом и формулировал соответствующие предложения для официальных служб), считают: во-первых, такой человек должен нести уголовную ответственность; во-вторых, он должен нести финансовую ответственность; и в-третьих, этот человек должен попасть в «черный список» авиакомпании, чтобы можно было сторониться этого риска в дальнейшем и не брать его на борт, пока не будут приняты какие-то меры и человек не изменится. И вот наконец-то наши депутаты в этом году приняли соответствующий закон.

Хочу сказать, что удивительным мне казалось хладнокровие этих депутатов – ведь они сами и их дети летают тоже теми же авиакомпаниями! У нас только первое лицо летает спецсамолетом, а они-то летают вместе с остальными. И все же борьба за принятие закона длилась пять лет, и то подзаконные акты к нему не все приняты, так что нарушители по сию пору по-прежнему отделывались минимальным штрафом. А ведь по последствиям действия такого нарушителя ничем не отличаются от действий террориста! И террорист может привести к гибели всех людей на борту, и пьяный, потерявший разум, тоже может. Адекватно ли наказывать за это небольшим штрафом?

Итак, Госдума наконец приняла этот закон, однако понятие «черных списков» она туда не включила. Депутаты решили, что в «черный список» человека может определить только суд. Тем самым депутаты вывели самих себя из-под этой угрозы – потому что они неподсудны, пока являются депутатами. А ведь не один случай известен, когда именно депутат нарушал правила нахождения в воздухе... Тем не менее, закон был принят в таком виде.

 
Пассажиры на борту самолета / pixabay.com

Хочу немного расшифровать суть решения: во-первых, напомню, что закон предусматривает именно уголовное наказание, потому что эти действия можно сравнивать с действиями террориста по последствиям; во-вторых, введено финансовое наказание – и оно, на мой взгляд, является недостаточным.

Взять хоть последний случай такого рода, когда самолет из-за хулигана на борту вынужден был совершить вынужденную посадку. Подобных случаев происходит достаточно много – когда командир корабля принимает решение совершить не запланированную, а вынужденную посадку из-за поведения пассажира. Я предлагал, например, чтобы хулиганов обязывали выплачивать компенсацию авиакомпании за вынужденную посадку – а стоимость ее составляет около миллиона рублей, плюс-минус какая-то сумма в зависимости от типа самолета. И чтобы нарушитель же компенсировал материальный ущерб пассажирам, который они понесли из-за этой незапланированной посадки. А ущерб ведь вполне возможен: у кого-то из-за этого могла не состояться стыковка рейсов, кто-то не явился в заранее забронированный отель, и так далее. Когда пассажир обязан будет выплатить такие деньги за свои выходки, он очень хорошо подумает, стоит ли ему снова нарушать правила.

И, наконец, «черные списки». В чем сила таких списков? Они имеют большой воспитательный эффект. Допустим, человек на какой-то должности – тот же депутат, например – считает себя вправе вести как ему угодно, даже если он повергает риску других пассажиров, и так себя и позиционирует среди друзей и родных. И вдруг, допустим, дети видят в интернете «черный список» авиакомпании, и там – своего папашу. Что они думают? Не что их отец – депутат, а что он – пьяница, который не может держать себя в руках. Так что да, эта мера может иметь сильное профилактическое воздействие. Но все-таки депутаты решили, что в «черные списки» сможет вносить только суд, да и подзаконных актов, как уже говорил, еще нет.

Словом, эта проблема была и есть. И дай Бог, чтобы она начала решаться – все-таки депутаты приняли очень паллиативный закон. Но все же его значение велико, и есть надежда, что в дальнейшем число таких выходок резко сократится. Особенно если парламентарии прислушаются к предложениям авиаторов. Весь мир давно уже так поступает – и США, и страны Европы, у них есть и уголовная ответственность, и материальная, и «черные списки». Так что, конечно, предстоящий суд, который пройдет по первому делу о хулиганстве на транспорте, очень интересен. Посмотрим, как судья будет опираться на новый закон», – объяснил Олег Смирнов.

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