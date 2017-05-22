С конвейера ремонтно-механического завода ППГХО сошли первые образцы погрузочно-доставочной машины ПД-2ЭЭ

Создание новых моделей горно-шахтной техники продолжают машиностроители ремонтно-механического завода (РМЗ) Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). С конвейера сошли первые образцы погрузочно-доставочной машины ПД-2ЭЭ. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «ППГХО».

ПД-2ЭЭ предназначена, в первую очередь, для работ в подземных условиях. Она оснащена установкой силового электропривода и гидравлическим тормозом, что позволит преодолевать уклоны до 16 град. «В новой модели также усовершенствованы силовая трансмиссия, редуктора и применена новая компоновка. Мы увеличили емкость кабельного барабана до 150 метров, установили систему централизованной смазки. Управление джойстиком позволит улучшить удобство и быстроту манипуляций машины, следовательно, и ее производительность», - рассказал руководитель проекта по выпуску ПДМ Григорий Горячий.

Погрузочно-доставочные машины (ПДМ) РМЗ выпускает с 1991 года. На сегодня предприятие является единственным производителем техники подобного класса в России. Всего за 26 лет выпущено 109 подобных машин различных модификаций. Раньше они применялись только на рудниках ППГХО, но теперь машиностроители предполагают выйти на отечественный рынок. «Сегодня многие отечественные предприятия из-за роста курсов валют не имеют возможности приобретать не только оборудование иностранного производства, но и запчасти к нему. Соответственно, для нас открылось окно возможностей, в нашу пользу и цена, и качество. Максимально учитывая пожелания потребителей, мы можем существенно нарастить выпуск погрузочно-доставочных машин. По сравнению с зарубежными аналогами, разработка машиностроителей РМЗ проста в эксплуатации и управлении и, что немаловажно, в полтора-два раза дешевле», - сказал генеральный директор ППГХО Сергей Шурыгин.

Новые модели погрузочно-доставочных машин уже разработаны и ждут своей очереди для сборки на конвейере РМЗ. Каждая из них будет предназначена для работ в специфических горно-подземных условиях. В частности, ПД-1Э и ПД-1Д смогут работать в узких выработках за счет уменьшенных габаритов. Не «привязана» к кабелю будет ПД-2ЭА с установкой накопителей электроэнергии, увеличивающих мобильность машины (данная модификация конструируется совместно с Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ»).

Новые разработки машиностроителей высоко оценил генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев, посетивший РМЗ в рамках рабочей поездки. Он побывал в цехе горно-шахтного оборудования и на полигоне, где проходит «обкатку» новая ПДМ. В. Верховцев отметил, что исполнение производственной программы по выпуску до 20 погрузочно-доставочных машин в год для отечественных горнорудных предприятий окажет положительное влияние на финансовые результаты ППГХО.

6-9 июня новую погрузочно-доставочную машину РМЗ планируется представить потребителям на 24-й Международной специализированной выставке «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке.