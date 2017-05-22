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22 мая 2017, 20:06
Екатеринбург Ростов-на-Дону Саратовская область Сочи Тула
Евгения Холина

#Россия 22.05. Главное

Горный курорт Роза Хутор
Горный курорт Роза Хутор
wikipedia.org

Новость дня

Определены самые популярные для летнего активного отдыха горные курорты России. Лидирует в рейтинге сочинский курорт «Роза Хутор», на втором и третьем местах – курорты «Архыз» в Карачаево-Черкессии и «Белокуриха» в Алтайском крае.

Также в десятку самых популярных курортов в вошли  «Горки Город» (Сочи), «Армхи» (Ингушетия), «Шерегеш» (Кемеровская область), «Сорочаны» (Московская область), «Игора» (Ленинградская область), «Свияжские холмы» (Татарстан) и «БигВуд» (Мурманская область).

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат с учетом данных о бронировании мест проживания через онлайн-сервисы.

Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), конные прогулки, йога-туры, горные велосипеды, фитнес, а также экскурсии по местным достопримечательностям. По данным агентства, активный отдых в России растет быстрее чем пляжный, а один день на горном курорте обойдется летом в среднем в три тысячи рублей на человека.

Антиновость дня

В Туле фанаты «Спартака» испортили систему подогрева поля на стадионе, в результате чего на траву вылилось от 4 до 6 тонн тосола. Фанаты «красно-белых» устроили беспорядки на арене после того, как московский «Спартак» проиграл тульскому  «Арсеналу» со счетом 0:3. Взбешенные болельщики после игры прорвались на поле и сломали ворота у северной трибуны, в клочья разорвав красно-желтую сетку. Поскольку ворота  вырывали «с мясом», то повредили систему подогрева. За ночь на поле вытекло несколько  тонн тосола, из-за чего трава погибла и возникла необходимость в срочной замене газона штрафной площадки.

Ситуация тяжелая, поскольку  новой траве необходимо прижиться, а времени на это нет – 28 мая на стадионе «Арсенал» должен  играть с красноярским «Енисеем». К решению проблемы уже подключились тульские власти. «Людям придется работать по 24 часа в сутки, чтобы ликвидировать последствия этого бедствия», - констатировал пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгений Овсянников, выразив уверенность, что с форс-мажором все же удастся справиться.

По словам Овсянникова, фанатами также было сломано 166 кресел на южной трибуне.

 

Непонятная новость дня

В Ростове-на-Дону отделение Центробанка РФ требует оштрафовать местный стартап «Биржа кухонь» на 500 тысяч рублей за использование в названии слова «биржа». Небольшая  компания помогает покупателям находить через электронную площадку нужную модель кухни и изготовителя через аукцион.

 
Фото со странцы компании Биржа кухонь.рф

Когда в минувшую пятницу на фирму позвонила сотрудница прокуратуры и сообщила, что ЦБ РФ подал на них в суд с требованием взыскать полмиллиона рублей за слово «биржа» в названии, стартаперы сперва решили, что это розыгрыш. Но все же  позвонили в ЦБ, где подтвердили наличие претензии.

Согласно КоАП РФ, незаконное «использование» юридическим лицом в своем наименовании и (или) в рекламе слов «биржа», «торговая система» или «организатор торговли», а также производных от них слов и сочетаний с ними влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

При регистрации компаний чиновники не обязаны предупреждать их учредителей, что использование таких слов  является нарушением.

«Если суд не отменит решение, то мы однозначно будем банкротиться: полмиллиона - это пока для нас неподъемная сумма»,  - сообщил «РГ» основатель компании Игорь Лутай.

 

Ассорти

Екатеринбург стал кандидатом на проведение на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2025. Заявленная городом тема сформулирована следующим образом - «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений».

Екатеринбург уже боролся за право принимать EXPO в 2020 году, но проиграл Дубаю. На этот раз помимо уральской столицы на проведение EXPO-2025 претендуют Париж и Осака.

 * * *

Житель Сочи выиграл в лотерею «Гослото "6 из 45"»  более 364 млн  рублей по билету, купленному за 700 рублей с помощью мобильного приложения. Обладатель счастливого билета за выигрышем пока не обратился.

 Это стало абсолютным рекордом российских лотерей – такую сумму в России еще не выигрывал никто и никогда. До сих пор рекорд по величине выигрыша в лотерею принадлежал жителю Новосибирска, который  в 1885-м тираже «Гослото "6 из 45"» выиграл суперприз в 358 млн рублей.

* * *

 
Девушка на розовом фламинго

Стилист из Саратова Анна Москвичева устроила оригинальную акцию протеста против разбитых городских дорог. Девушка сфотографировалась в купальнике и шляпе, сидя на надувном розовом фламинго в огромной луже посреди дороги.

Снимок из лужи девушка опубликовала в своем Instagram, поставив под фотографией тег #дорогироссии. Публикация вызвала немалый интерес у интернет-пользователей, после чего Москвичева не исключила, что подобные перформансы будет проводить и в дальнейшем.

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