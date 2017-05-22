Топ новостей 22 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Турции получил срок убийцы русского пилота Олега Пешкова, в Сирии погибли еще двое российских советников, а СМИ рассказали об убийстве бойца Росгвардии из-за его ориентации в Чечне.

Турецкий боевик Альпарслан Челик, который сознался в убийстве российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Следствие по его делу продолжается, дело о причастности Челика к гибели летчика еще не рассматривали.

Убийца Героя России Олега Пешкова Альпарслан Челик приговорен к пяти годам.

Очень слабый приговор, за такое пожизненное нужно давать! pic.twitter.com/pJSLQ1AnR9 — Замполит (@ComradZampolit) 22 мая 2017 г.

В Сирии погиб российский военный советник из Биробиджана Евгений Константинов. 32-летний капитан помогал войскам Сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих. 3 мая во время боя он пытался спасти майора Александра Складана, который получил ранение, но в итоге оба погибли. Выяснилось, что сирийские бойцы оставили россиян одних на поле боя.

В Сирии погибли в бою двое военных советников из России.

В Чечне преследующие геев убили бойца Росгвардии.

Где именно террористы? — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 22 мая 2017 г.

Санаторий в Кисловодске / tvoygorodpskov.ru

Пансионаты управделами президента выкупили по заниженным ценам структуры однокурсника премьера Дмитрия Медведева Ильи Елисеева и бизнесмена Геннадия Тимченко. Земли вместе с постройками в Кисловодске, поселке Ольгинка, Подмосковье и Москве достались структурам бизнесменов по цене значительно ниже кадастровой стоимости. Все сделки производились через кипрские офшоры.

Росгвардия во время подготовки к параду

В Чечне мог быть убит боец Росгвардии, которого заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Также в республике могли убить жителя Ижевска, этнического русского, который сначала оказался в секретной тюрьме для геев. В настоящее время на родственников тех геев, которым удалось сбежать, оказывают давление и заставляют их писать заявления об отсутствии претензий к чеченским властям. В Росгвардии факт убийства своего служащего опровергли.

"То, что мертво, умереть не может" - заявил Рамзан Кадыров в ответ на вопрос о геях в Чечне. — Автобушек (@whatnoise) 22 мая 2017 г.

Д. Медведев и Б.Йылдырым / THEAsiaN.com

Россия и Турция подписали межправительственное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле при участии вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера Турции Мехмета Шимшека. На церемонии также присутствовал Дмитрий Медведев.

Встреча #Медведев с премьером Турции Б.Йылдырымом: подписано заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле https://t.co/aCvVohpEKx pic.twitter.com/gUhOuMDo11 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 22 мая 2017 г.

Ночные развлечения / pixabay.com

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Предложено установить единый ночной период, когда шумные работы или любая тревожащая граждан активность будут наказываться штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение тишины в ночное времяhttps://t.co/fnmrPuYg39 pic.twitter.com/Cp6JEctjwP — Лентач (@the_lentach) 22 мая 2017 г.

Бывший глава «Роснано» Леонид Меламед / Фото: Скриншот с видео

Суд вернул под домашний арест бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда, который проходит по делу о растрате более 220 млн рублей. Арест продлен до 22 августа 2017 года. Аналогичная мера пресечения избрана второму фигуранту дела — бывшему финансовому директору «Роснано» Святославу Понурову.

Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих за ловлю покемонов в храме, обжаловала приговор. 22 мая жалоба была подана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

На тех же парламентских слушаниях видеоблогер Саша Спилберг рассказала, что думает о деле Руслана Соколовского и ловле покемонов в церкви pic.twitter.com/QHQm91v8XB — RTVi (@RTVi) 22 мая 2017 г.

Рамзан Кадыров в 2016 году заработал 11,46 млн рублей - вдвое больше, чем в 2015-м. Кадыров владеет участком земли площадью 3600 квадратных метров и жилым домом площадью 2300 квадратных метров. Также семья главы Чечни владеет домом площадью 300 квадратных метров. В собственности Кадырова нет автотранспорта.

@meduzaproject Теперь и Кадыров может сказать : Если бы не дети .... — Дмитрий Слон (@slon_man) 22 мая 2017 г.

Алексей Кудрин назвал пять идей, которые, с его точки зрения, опасно использовать при проведении экономических реформ в России. В их числе - миф о бессмысленности регулировании инфляции при помощи денежной политики, о расширении предложения денег, о разгоне производственных мощностей, о предоставлении дополнительных льгот и о режиме регулируемого обменного курса ЦБ.

Почему сегодня просто напечатать денег или зафиксировать курс рубля - вредно для страны. Моя колонка в Ъ https://t.co/SQQHvl2CLw — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 мая 2017 г.