Топ новостей 22 мая
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Турции получил срок убийцы русского пилота Олега Пешкова, в Сирии погибли еще двое российских советников, а СМИ рассказали об убийстве бойца Росгвардии из-за его ориентации в Чечне.
Убийца российского пилота приговорен в Турции к пяти годам заключения
Турецкий боевик Альпарслан Челик, который сознался в убийстве российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Следствие по его делу продолжается, дело о причастности Челика к гибели летчика еще не рассматривали.
Убийца Героя России Олега Пешкова Альпарслан Челик приговорен к пяти годам.— Замполит (@ComradZampolit) 22 мая 2017 г.
Очень слабый приговор, за такое пожизненное нужно давать! pic.twitter.com/pJSLQ1AnR9
В Сирии погиб еще один российский военный советник
В Сирии погиб российский военный советник из Биробиджана Евгений Константинов. 32-летний капитан помогал войскам Сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих. 3 мая во время боя он пытался спасти майора Александра Складана, который получил ранение, но в итоге оба погибли. Выяснилось, что сирийские бойцы оставили россиян одних на поле боя.
В Сирии погибли в бою двое военных советников из России.— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 22 мая 2017 г.
В Чечне преследующие геев убили бойца Росгвардии.
Где именно террористы?
СМИ сообщили о продаже объектов управделами Путина Елисееву и Тимченко
Пансионаты управделами президента выкупили по заниженным ценам структуры однокурсника премьера Дмитрия Медведева Ильи Елисеева и бизнесмена Геннадия Тимченко. Земли вместе с постройками в Кисловодске, поселке Ольгинка, Подмосковье и Москве достались структурам бизнесменов по цене значительно ниже кадастровой стоимости. Все сделки производились через кипрские офшоры.
СМИ сообщили об убийстве в Чечне бойца Росгвардии из-за подозрений насчет его ориентации
В Чечне мог быть убит боец Росгвардии, которого заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Также в республике могли убить жителя Ижевска, этнического русского, который сначала оказался в секретной тюрьме для геев. В настоящее время на родственников тех геев, которым удалось сбежать, оказывают давление и заставляют их писать заявления об отсутствии претензий к чеченским властям. В Росгвардии факт убийства своего служащего опровергли.
"То, что мертво, умереть не может" - заявил Рамзан Кадыров в ответ на вопрос о геях в Чечне.— Автобушек (@whatnoise) 22 мая 2017 г.
Россия и Турция подписали обещание о снятии ограничений в торговле
Россия и Турция подписали межправительственное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле при участии вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера Турции Мехмета Шимшека. На церемонии также присутствовал Дмитрий Медведев.
Встреча #Медведев с премьером Турции Б.Йылдырымом: подписано заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле https://t.co/aCvVohpEKx pic.twitter.com/gUhOuMDo11— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 22 мая 2017 г.
В Госдуму внесен законопроект о крупных штрафах за шум по ночам
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Предложено установить единый ночной период, когда шумные работы или любая тревожащая граждан активность будут наказываться штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение тишины в ночное времяhttps://t.co/fnmrPuYg39 pic.twitter.com/Cp6JEctjwP— Лентач (@the_lentach) 22 мая 2017 г.
Экс-глава «Роснано» Меламед вновь отправлен под домашний арест
Суд вернул под домашний арест бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда, который проходит по делу о растрате более 220 млн рублей. Арест продлен до 22 августа 2017 года. Аналогичная мера пресечения избрана второму фигуранту дела — бывшему финансовому директору «Роснано» Святославу Понурову.
Экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда поместили под домашний арест https://t.co/jYvBaYEong#Роснано #хищения #Меламед pic.twitter.com/LOD6oysUym— Пятый канал Новости (@5tv) 22 мая 2017 г.
Защита блогера Соколовского обжаловала приговор суда
Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих за ловлю покемонов в храме, обжаловала приговор. 22 мая жалоба была подана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
На тех же парламентских слушаниях видеоблогер Саша Спилберг рассказала, что думает о деле Руслана Соколовского и ловле покемонов в церкви pic.twitter.com/QHQm91v8XB— RTVi (@RTVi) 22 мая 2017 г.
Кадыров удвоил свои доходы в 2016 году
Рамзан Кадыров в 2016 году заработал 11,46 млн рублей - вдвое больше, чем в 2015-м. Кадыров владеет участком земли площадью 3600 квадратных метров и жилым домом площадью 2300 квадратных метров. Также семья главы Чечни владеет домом площадью 300 квадратных метров. В собственности Кадырова нет автотранспорта.
@meduzaproject Теперь и Кадыров может сказать : Если бы не дети ....— Дмитрий Слон (@slon_man) 22 мая 2017 г.
Кудрин назвал пять опасных мифов об экономике России
Алексей Кудрин назвал пять идей, которые, с его точки зрения, опасно использовать при проведении экономических реформ в России. В их числе - миф о бессмысленности регулировании инфляции при помощи денежной политики, о расширении предложения денег, о разгоне производственных мощностей, о предоставлении дополнительных льгот и о режиме регулируемого обменного курса ЦБ.
Почему сегодня просто напечатать денег или зафиксировать курс рубля - вредно для страны. Моя колонка в Ъ https://t.co/SQQHvl2CLw— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 мая 2017 г.
Кудрин обозначил пять опасных мифов о развитии российской экономики— 19:37 (@4ever1937) 22 мая 2017 г.
Первый самый опасный миф: экономика России может развиваться