Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого президентского зарубежного турне побывал в Саудовской Аравии. Американские СМИ оживленно обсуждают это событие. Леволиберальные в основном язвительно критикуют, правые радуются успехам.

The Atlantic отмечает необычную политкорректность выступления Трампа в Саудовской Аравии. Его речь, как считает автор, во многом ориентировалась на аналогичное зарубежное выступление его предшественника Барака Обамы в Каире в 2009 г. и отталкивалась от него. Самым потрясающим отличием выступления Трампа от выступления Обамы было то, что Трамп говорил гораздо более политкорректно.

Здесь автор напоминает, что всю свою предвыборную кампанию Трамп демонстративно высмеивал политкорректность, и в первую очередь это касалось риторики «радикального ислама». В частности, он утверждал, что и Обама, и его соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон делали США уязвимыми к джихадистской угрозе, потому что они систематически отказываются называть вещи своими именами и признавать, что ислам опасен.

Во время официальной церемонии по случаю визита Трампа в Эр-Рияд Official White House Photo by Shealah Craighead

Но в контексте непосредственного взаимодействия с мусульманами Трамп вел себя гораздо более уважительно, чем Обама. Так, например, Обама счел нужным в Каире пожурить мусульманские страны за то, что там часто отрицается холокост. Также он раскритиковал мусульман, которые угрожают Израилю и объяснил им, что нехорошо притеснять женщин. Наконец, он сказал, что людям в Египте и многих других мусульманских странах не хватает свободы слова, что было уже непосредственно камнем в огород принимавшего его Хосни Мубарака, тогдашнего президента Египта.

Выступление Трампа в этом смысле представляло с речью Обамы разительный контраст. Он не сказал ничего такого, что было бы неприятно слышать принимающей стороне. Он ругал террористические группировки и критиковал за агрессию по отношению к Израилю Иран, находящийся в противостоянии с Саудовской Аравией. При этом он ни разу не намекнул на то, что сама Саудовская Аравия до сих пор не признала Израиль государством. Притеснение женщин Трамп тоже отнес к специфическим чертам террористов. Он вообще ничего не говорил о демократии и свободе, а сказал только, что он приехал не для того, чтобы читать другому народу лекцию о том, как ему жить.

Дональд Трамп с королем Салманом ибн Абдулазизом Аль Саудом Official White House Photo Shealah Craighead

Конечно, автор всё это пишет с большим сарказмом (что закономерно, потому что The Atlantic, как и большинство либеральных американских изданий, относится к Трампу крайне критически и ностальгирует по Обаме). На самом деле, по мнению автора, такая политкорректность неудивительна, потому что «Трамп – трус». Трусость состоит в том, что он готов говорить оскорбительные вещи в отсутствие оппонентов, а когда он обращается к этим оппонентам напрямую, он сразу меняет риторику на такую, которая им понравится.

Прореспубликанский Wall Street Journal, между тем, подходит к делу прагматически и отмечает результаты. По итогам визита Трампа ожидается, что Саудовская Аравия и США заключат между собой бизнес-соглашения, инвестиционный потенциал которых оценивается в $300 млрд. только в течение двух президентских сроков. Это был удачный момент для таких сделок, потому что как раз сейчас саудовская экономика все больше открывается. Направленность состоявшихся и ожидаемых сделок весьма разнообразна: начиная сотрудничеством в оборонной отрасли и заканчивая здравоохранением.

Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Уилбур Росс, Рекс Тиллерсон, Райнс Прибус во время визита президента США во дворец Мурабба Official White House Photo by Shealah Craighed

В субботу о выгодных соглашениях с Саудовской Аравией заявил General Electric. Также были подтверждены или расширены некоторые уже существующие соглашения. В первую очередь, это касается энергетики и химической промышленности (в этой сфере особенно изобретателен в плане сотрудничества Exxon Mobil). Такой вал внешних сделок, считает автор, представляет для саудовской экономики дополнительный стимул к модернизации и открытости.